با حضور سرزده مدیرعامل گروه فولادمبارکه در فینال بازی های سپاهان صورت گرفت؛
طلاییپوشان سپاهان قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز شدند
تیم تنیس روی میز آقایان فولاد مبارکه سپاهان با پیروزی برابر پتروشیمی بندرامام در دیدار فینال، عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر تنیس روی میز کشور را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با حضور سرزده در محل برگزاری این رقابتها، از نزدیک شاهد دیدار فینال و قهرمانی تیم تنیس روی میز فولاد مبارکه سپاهان بود.
طلاییپوشان اصفهانی در سه مرحله مقدماتی این مسابقات، با ارائه عملکردی درخشان و نمایش سطح بالایی از تنیس روی میز مدرن، موفق شدند با کسب ۲۴.۵ امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گیرند.
تیم فولاد مبارکه سپاهان در ۱۲ دیدار خود در مرحله مقدماتی، ۱۱ پیروزی قاطع به دست آورد و با ادامه این روند در مرحله حذفی، ابتدا در دیدار نیمهنهایی از سد تیم رعد پدافند هوایی گذشت و سپس در دیدار نهایی با برتری برابر پتروشیمی بندرامام، جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برد. این قهرمانی، برگ دیگری از افتخارآفرینی ورزش فولاد مبارکه و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در عرصه رقابتهای ملی به شمار میرود.