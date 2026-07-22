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احیاء و حقیقت | روایت سیزدهم؛

حماسه‌ای از جنس فولاد؛ بازگشت امید با تکیه بر اراده «جهادگران صنعت»

حماسه‌ای از جنس فولاد؛ بازگشت امید با تکیه بر اراده «جهادگران صنعت»
کد خبر : 1816970
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فولاد خوزستان که در طول حیات خود همواره آماج نامهربانی‌ها و تهدیدها بوده است، این‌بار نیز با عزمی راسخ‌تر از همیشه در مسیر بازسازی و آبادانی گام برمی‌دارد. حضور پرشور و داوطلبانه کارکنان و حتی پیشکسوتان صنعت فولاد در میدان عمل، نشان از پیوندی عمیق میان ایمان، غیرت و تعهد به آبادانی ایران دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،  تاریخ فولاد خوزستان، تاریخِ ایستادگی در برابر ناملایمات است. این مجموعه صنعتی که از بدو تولد بارها طعم تلخ کینه و دشمنی را چشیده، هرگز در برابر فشارها سر خم نکرده و این‌بار نیز در «روایت سیزدهم» از سلسله‌روایت‌های «احیا و حقیقت»، فصل جدیدی از شکوه و همدلی را آغاز کرده است.

با طنین‌انداز شدن ندای بازسازی، صحنه‌هایی از ایثار در کارخانجات فولاد خوزستان رقم خورد که یادآور دوران دفاع مقدس است. حضور ایثارگرانه بازنشستگان و پیشکسوتان صنعت در کنار جوانان و فولادمردان شاغل، در حالی که با «کفن‌پوشی» آمادگی خود را برای خدمت اعلام کردند، بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان خانواده بزرگ فولاد خوزستان، فراتر از رابطه استخدامی، پیوندی عاطفی و قلبی برای اعتلای ایران عزیز است.

این همدلی بی‌نظیر، پیامی روشن برای دشمنان این مرز و بوم دارد: اراده مردانِ این سرزمین، شکستنی نیست. تا زمانی که این روحیه جهادی و انسجام در میان کارکنان صنعت فولاد جاری است، چرخ‌های تولید با قدرت خواهد چرخید و پرچم عزت و اقتدار ایران برافراشته باقی خواهد ماند.

مردان پولادین عهد بسته‌اند که با تکیه بر تخصص و توان داخلی، ایران را از نو بسازند؛ چرا که باور دارند آبادانی ایران، محصولِ ایمان و دست‌های توانمندی است که برای سربلندی این خاک، خسته نمی‌شوند

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