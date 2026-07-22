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اوج‌گیری دوباره فلز سرخ؛

قیمت مس لندن از ۱۳۸۵۰ دلار عبور کرد

قیمت مس لندن از ۱۳۸۵۰ دلار عبور کرد
کد خبر : 1816900
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قیمت مس دیروز با انتشار نشانه‌های تازه‌ای از کمبود عرضه فیزیکی در بازار چین و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال تعرفه واردات مس تصفیه‌شده آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قرارداد تحویل سپتامبر مس در بورس کامکس (Comex) تا اوایل بعدازظهر در نیویورک با ۳.۳ درصد رشد به ۶.۵۵ دلار به ازای هر پوند (معادل ۱۴ هزار و ۴۴۰ دلار در هر تن) رسید؛ رقمی که کمتر از ۲ درصد با رکورد تاریخی ثبت‌شده در اوایل ژوئن فاصله دارد.

همزمان قیمت مس سه‌ماهه در بورس فلزات لندن (LME) نیز با ۱.۷ درصد افزایش به ۱۳ هزار و ۸۵۱ دلار در هر تن رسید که بالاترین سطح آن از ۱۵ ژوئن تاکنون محسوب می‌شود. به این ترتیب، قیمت مس در بازار نیویورک با پریمیومی نزدیک به ۶۰۰ دلار در هر تن نسبت به بازار لندن معامله شد و نشان می‌دهد بازار بار دیگر احتمال اعمال تعرفه بر واردات مس تصفیه‌شده به آمریکا را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. هم‌اکنون تصمیم نهایی در این خصوص در اختیار کاخ سفید قرار دارد.

عامل اصلی رشد قیمت‌ها، تشدید کمبود عرضه در بازار چین است؛ جایی که دو شاخص مهم همزمان هشدار کمبود را نشان می‌دهند.

در بازار داخلی چین، پریمیوم کاتد نقدی نسبت به قراردادهای آتی بورس شانگهای به ۴۳۵ یوان (۶۱ دلار) در هر تن رسید؛ در حالی که این اختلاف تنها یک هفته قبل تقریبا صفر بود. این بالاترین سطح از ماه می سال گذشته محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مشتریان در برابر تحویل فوری کالا حاضر بودند پول بیشتری بدهند که نشانه کمبود عرضه است.

بر اساس داده‌های Shanghai Metals Market، پریمیوم یانگ‌شان؛ جایی که بخش مهمی از واردات مس چین از آنجا انجام می‌شود، دوشنبه به ۱۰۳ دلار در هر تن افزایش یافت (بالاترین رقم از می ۲۰۲۵ و جهش قابل توجه نسبت به کف ۲۰ دلاری ثبت‌شده در ژانویه)

موجودی قابل تحویل مس در انبارهای تحت نظارت بورس آتی شانگهای (SHFE) از ابتدای ماه مه تاکنون ۸۲ درصد کاهش یافته است. در همین بازه، موجودی انبارهای بورس فلزات لندن نیز ۲۸ درصد افت کرده است.

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