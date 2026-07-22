ورود تجهیزات جدید و پیشرفت 4 درصدی در پست برق مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
با ورود تجهیزات جدید پست برق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال، روند اجرای یکی از مهمترین زیرساختهای مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک شتاب گرفت و میزان پیشرفت این بخش با افزایش ۴ درصدی به ۷۵ درصد رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، در روزهای پایانی تیرماه، محمولهای شامل ۷۷ دستگاه تابلوهای فشار ضعیف (LV) شامل تابلوهای کنترل، حفاظت، مارشالینگ (Marshalling)، LVDC، سیستم تنظیم ولتاژ (AVR) و جانکشن باکس، به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال وارد سایت کارگاهی این مجتمع شد.
ورود این تجهیزات، گام مهمی در تکمیل پست برق ۴۰۰/۳۳ کیلوولت مجتمع محسوب میشود و با تحقق آن، پیشرفت فیزیکی این بخش به ۷۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۲۵ درصد باقیمانده پروژه نیز با ادامه عملیات اجرایی و تأمین منابع مالی در ماههای آینده تکمیل خواهد شد.
پست برق ۴۰۰/۳۳ کیلوولت، یکی از حیاتیترین زیرساختهای مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به شمار میرود و نقش کلیدی در تأمین برق پایدار واحدهای تولیدی این مجموعه ایفا میکند.
برق مورد نیاز مجتمع از طریق خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت گتوند–مهر تأمین میشود؛ خطی که از نیروگاه برقآبی گتوند علیا با ظرفیت تولید ۲ هزار مگاوات منشعب شده است. انرژی الکتریکی پس از انتقال از طریق خط ۱۵ کیلومتری به پست برق مجتمع، توسط دو دستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ مگاولتآمپری از سطح ولتاژ ۴۰۰ به ۳۳ کیلوولت کاهش یافته و سپس از طریق دو شبکه مجزا در اختیار بخشهای مختلف کارخانه قرار میگیرد.
در بخش فولادسازی، برق ۳۳ کیلوولت از طریق کابلهای فشارقوی به واحد کورههای قوس الکتریکی منتقل شده و پس از عبور از ترانسفورماتورهای اختصاصی، انرژی مورد نیاز کورههای ذوب و پاتیلی را برای ایجاد قوس الکتریکی تأمین میکند. همچنین به منظور کنترل نوسانات ولتاژ، کاهش پدیده فلیکر و جبران توان راکتیو، سیستم پیشرفته اصلاح کیفیت توان (SVC) در طراحی این مجموعه پیشبینی شده است.
علاوه بر واحد فولادسازی، شبکه برق ۳۳ کیلوولت وظیفه تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای نورد، احیای مستقیم، کارخانه تولید اکسیژن و سایر تأسیسات پشتیبانی مجتمع را نیز بر عهده دارد. در هر یک از این واحدها، ولتاژ برق از طریق ترانسفورماتورهای اختصاصی به ۶.۶ کیلوولت و سپس در سطوح مختلف به ولتاژهای مورد نیاز تجهیزات و مصرفکنندگان کاهش یافته و در سراسر مجتمع توزیع میشود.
تکمیل پست برق ۴۰۰/۳۳ کیلوولت، یکی از مهمترین مراحل آمادهسازی زیرساختهای مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک برای ورود به فاز بهرهبرداری به شمار میرود و نقش تعیینکنندهای در تأمین برق پایدار و مطمئن خطوط تولید این پروژه ملی خواهد داشت.