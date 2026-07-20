مدیر عامل گروه فولاد مبارکه از روند بازسازی بخشهای آسیب دیده نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و مگامدول های شهید خرازی بازدید کرد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه روز یکشنبه ۲۸ تیرماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت بهصورت میدانی از روند بازسازی واحدهای آسیبدیده فولاد مبارکه بازدید و بر اهمیت تسریع روند بازسازی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ مدیرعامل گروه فولاد مبارکه روز یکشنبه ۲۸ تیرماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت بهصورت میدانی از روند بازسازی واحدهای آسیبدیده فولاد مبارکه بازدید و بر اهمیت تسریع روند بازسازی تأکید کرد.
سعید زرندی در جریان این بازدید ابتدا با حضور در نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی شهید کاظمی (سیکل ترکیبی) بر تأمین حداکثری تجهیزات موردنیاز و نصب و راهاندازی بخشهای آسیبدیده این نیروگاه تأکید کرد و گفت: باید بهگونهای برنامهریزی کنیم تا بهموازات وارد مدار شدن سایر بخشهای آسیبدیده بتوانیم از بخشی از ظرفیت نیروگاههای فولاد مبارکه در مسیر تولید استفاده نمائیم.
وی در ادامه با حضور در ناحیه آهنسازی از روند بازسازی مگامدولهای شهید خرازی ناحیه آهنسازی ابراز خرسندی کرد و گفت: بدون شک پس از رکوردشکنیها و افتخارات فولاد مبارکه در حوزه تولید که در پایان سال ۱۴۰۴ به بار نشست امروز شاهد این هستیم که مدل بازسازی فولاد مبارکه نیز میتواند بهعنوان مدلی موفق به صنعت فولاد جهان معرفی گردد.
زرندی در ادامه از سرند دانهبندی واحد کاردامپر بازدید کرد و با اشاره به اهمیت و ضرورت بهرهوری در حوزههای نیروی انسانی، تجهیزات و منابع تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان در مسیر افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و کسب درآمد و سود بیشتر برای شرکت اقدامات نوآورانهتری انجام دهیم.