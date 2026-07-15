خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در روز شنبه ۲۷ تیرماه صورت میگیرد؛

عرضه ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا

عرضه ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا
کد خبر : 1813713
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فولادمبارکه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ عرضه ورق گرم تیرماه خود را در بورس کالا انجام خواهد داد، این عرضه همانند ماه‌های پیشین با استفاده از ظرفیت های موجود و فعال سازی ظرفیت های بازرگانی گروه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، لازم است به اطلاع همه مشتریان عزیز برساند در این ماه نیز شرکت فولادمبارکه در جهت جلوگیری از التهاب در بازار و همچنین حمایت از مصرف کنندگان نهایی با کاهش قیمت پایه، ورق گرم را با قیمت پایه ۸۵۰/۰۰۰ ریال عرضه خواهد نمود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل