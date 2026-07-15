عرضه ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، لازم است به اطلاع همه مشتریان عزیز برساند در این ماه نیز شرکت فولادمبارکه در جهت جلوگیری از التهاب در بازار و همچنین حمایت از مصرف کنندگان نهایی با کاهش قیمت پایه، ورق گرم را با قیمت پایه ۸۵۰/۰۰۰ ریال عرضه خواهد نمود.

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