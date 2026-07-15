در روز شنبه ۲۷ تیرماه صورت میگیرد؛
عرضه ورق گرم فولادمبارکه در بورس کالا
شرکت فولادمبارکه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۷ عرضه ورق گرم تیرماه خود را در بورس کالا انجام خواهد داد، این عرضه همانند ماههای پیشین با استفاده از ظرفیت های موجود و فعال سازی ظرفیت های بازرگانی گروه صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، لازم است به اطلاع همه مشتریان عزیز برساند در این ماه نیز شرکت فولادمبارکه در جهت جلوگیری از التهاب در بازار و همچنین حمایت از مصرف کنندگان نهایی با کاهش قیمت پایه، ورق گرم را با قیمت پایه ۸۵۰/۰۰۰ ریال عرضه خواهد نمود.