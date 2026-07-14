مدیرعامل امید مطرح کرد:
معدن چادرملو مسیر تامین پایدار تولید را دنبال می کند
مدیرعامل امید، استراتژی هوشمندانه چادرملو را توسعه معادن جدید به همراه تامین سنگ از بازار اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید، تامین سنگ از بازار را یک انتخاب استراتژیک و راهبرد هوشمندانه از سوی چادرملو دانست و گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بهرهگیری از ظرفیت معادن اطراف و توسعه معادن جدید، مسیر تامین پایدار تولید را دنبال می کند.
بابک ابراهیمی، با اشاره به برنامههای توسعهای چادرملو در حوزه معدن، اظهار کرد: این شرکت تدابیر لازم را برای توسعه معادن جدید اندیشیده، در مناقصات مختلف شرکت کرده و اکنون نیز باطلهبرداریهای اولیه را در برخی از پروژهها آغاز کرده است.
به گفته وی، معادن جدید اکتشافی نیز در آینده به منابع و ذخایر این شرکت اضافه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید ادامه داد: در این مدت، چادرملو اقدام ارزشمندی نیز انجام داده و با تأمین سنگ از زنجیره معادن اطراف خود نیاز تولید را پوشش داده است. البته این موضوع به معنای پایان یافتن ذخایر سنگ چادرملو نیست، بلکه با توجه به تعداد زیاد معادن سنگ در کشور امکان تأمین مواد اولیه از سایر معادن نیز وجود دارد.
ابراهیمی افزود: این شرکت در مقاطعی تلاش کرده است از ظرفیت بازار برای تأمین سنگ استفاده کند که به اعتقاد من، یک راهبرد هوشمندانه و استراتژیک محسوب میشود. با این حال، چادرملو باید همچنان توسعه معادن جدید را در دستور کار خود داشته باشد.