سعدمحمدی مطرح کرد:
ارزش ذاتی سهام «ومعادن» بسیار بالاتر از قیمت فعلی است
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، در گفتوگویی تصویری با تأکید بر ارزندگی سهام «ومعادن» گفت: ارزش بازار فعلی این شرکت با ارزش واقعی داراییهای آن همخوانی ندارد.
سعدمحمدی همچنین با اشاره به داراییهای غیربورسی ارزشمند «ومعادن» از جمله گسترش کاتالیست و کک طبس، تأکید کرد با ارزشگذاری این شرکتها و همچنین بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا تا اواخر سال آینده، ارزش ذاتی مجموعه و سهام «ومعادن» بیش از پیش نمایان خواهد شد.