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سعدمحمدی مطرح کرد:

ارزش ذاتی سهام «ومعادن» بسیار بالاتر از قیمت فعلی است

ارزش ذاتی سهام «ومعادن» بسیار بالاتر از قیمت فعلی است
کد خبر : 1812638
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اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در گفت‌وگویی تصویری با تأکید بر ارزندگی سهام «ومعادن» گفت: ارزش بازار فعلی این شرکت با ارزش واقعی دارایی‌های آن همخوانی ندارد.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات،  با اشاره به ارزش بالای پرتفوی بورسی، به‌ویژه سهام شرکت ملی مس، اظهار کرد که ارزش ذاتی هر سهم بیش از قیمت فعلی آن است.

سعدمحمدی همچنین با اشاره به دارایی‌های غیربورسی ارزشمند «ومعادن» از جمله گسترش کاتالیست و کک طبس، تأکید کرد با ارزش‌گذاری این شرکت‌ها و همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا تا اواخر سال آینده، ارزش ذاتی مجموعه و سهام «ومعادن» بیش از پیش نمایان خواهد شد.

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