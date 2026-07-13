ارزش ذاتی سهام «ومعادن» بسیار بالاتر از قیمت فعلی است

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اشاره به ارزش بالای پرتفوی بورسی، به‌ویژه سهام شرکت ملی مس، اظهار کرد که ارزش ذاتی هر سهم بیش از قیمت فعلی آن است.