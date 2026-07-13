پیش بینی نفت ۶۵ دلاری برای سال آینده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بازار جهانی نفت: پس از امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن و بازگشایی تنگه هرمز، انتظار می‌رود تولید نفت در ماه‌های باقی‌مانده سال افزایش یابد. برآورد می‌شود، بخش عمده تولید نفت خام تا پایان سال به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و بیشتر ظرفیت‌های متوقف‌شده نیز در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ دوباره وارد مدار شود.

موجودی جهانی نفت: با افزایش تولید و ازسرگیری جریان تجارت، سرعت کاهش موجودی نفت نسبت به برآورد قبلی کمتر خواهد شد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده که موجودی جهانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ روزانه ۲.۲ میلیون بشکه کاهش یابد؛ در حالی که در گزارش ماه ژوئن این رقم بیش از ۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده بود. همچنین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ با رشد تولید، بازار دوباره وارد وضعیت مازاد عرضه شود.

قیمت نفت: انتظارات افزایش عرضه و تعدیل برداشت از موجودی‌ها باعث کاهش قیمت نفت شده است. میانگین قیمت نفت برنت در ژوئن به ۸۵ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ماه می ۲۲ دلار و نسبت به اوج قیمت در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۳۲ دلار کاهش نشان می‌دهد. این اداره، میانگین قیمت برنت در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را ۷۴ دلار پیش‌بینی کرده که ۲۷ دلار کمتر از برآورد ماه گذشته است. انتظار می‌رود، انباشت مداوم موجودی نفت در سال آینده همچنان فشار نزولی بر قیمت نفت خام وارد کند و میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

قیمت بنزین آمریکا: کاهش قیمت نفت خام منجر به کاهش قیمت خرده فروشی بنزین در ایالات متحده در سه ماهه سوم سال در مقایسه با سه ماهه دوم می‌شود. میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۳.۸۰ دلار به ازای هر گالن پیش‌بینی شده که کمتر از ۴.۲۰ دلار در سه‌ماهه دوم است. در کوتاه‌مدت، کاهش قیمت بنزین ناشی تا حدودی با افزایش حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی جبران می‌شود. با افزایش موجودی‌ها و پایان فصل اوج مصرف تابستان، قیمت بنزین تا حدود ۳.۴۰ دلار در سه‌ماهه چهارم کاهش خواهد یافت و میانگین سال ۲۰۲۷ به کمتر از ۳.۱۰ دلار در هر گالن خواهد رسید.

قیمت برق: EIA پیش‌بینی کرده قیمت عمده‌فروشی برق در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته کاهش یابد که دلیل اصلی آن افت هزینه تامین گاز طبیعی نیروگاه‌هاست. با این حال، وقوع موج‌های گرمای شدید همچنان می‌تواند باعث جهش‌های مقطعی قیمت برق شود.

گاز طبیعی: پیش‌بینی می‌شود، مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در بخش برق در سال آینده رکورد جدیدی ثبت کند که ناشی از افزایش تقاضای کلی برق، گسترش ناوگان تولید گاز طبیعی و قیمت‌های نسبتا پایین گاز طبیعی است. پیش‌بینی می‌شود، تقاضای گاز طبیعی امسال کمی افزایش یابد و سپس در سال آینده ۳ درصد افزایش یابد.پیش‌بینی قیمت نقدی هنری هاب در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ​​نزدیک به ۳.۷۰ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) است و سپس در سال آینده به کمتر از ۳.۵۰ دلار به ازای هر MMBtu کاهش می‌یابد.

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