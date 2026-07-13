بانک ING:
کاهش ریسک عرضه آلومینیوم، پیشبینی قیمت را کاهش داد
«اوا مانتی»، تحلیلگر بانک هلندی ING در تحلیل جامعی درباره بازار آلومینیوم نوشت: قیمت آلومینیوم با وجود تنشهای جدید در خاورمیانه از اوج اخیر خود عقبنشینی کرده است. در حالی که خطرات ژئوپلیتیکی همچنان بالا بوده، بهروزرسانیهای عملیاتی اخیر و بهبود انتظارات عرضه، بازار را بر آن داشته است تا احتمال اختلال طولانیمدت در عرضه آلومینیوم را دوباره ارزیابی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، روند قیمتها نشان میدهد که چگونه انتظارات بازار تغییر کرده است. تنشهای جدید در خاورمیانه در ابتدا از قیمت آلومینیوم حمایت کرد. با این حال، پس از اینکه شرکت «امارات گلوبال آلومینیوم» (EGA) پیشرفت بیشتری در بازیابی فعالیتها در مجتمع الطویله خود اعلام کرد، قیمتها کاهش یافت و این انتظارات را تقویت کرد که اختلالات عرضه احتمالا کمتر از آنچه تصور میشد، خواهد بود.
بزرگترین تغییر از زمان پیشبینی قبلی بانک، بهبود چشمانداز تولید آلومینیوم خاورمیانه بوده است. بهروزرسانیهای عملیاتی اخیر گلوبال آلومینیوم همواره به بهبود سریعتر از حد انتظار اشاره داشتهاست. این شرکت در حال حاضر تولید آلومینیوم را در کارخانه ذوب خود از سر گرفته است و حدود ۷ درصد از پاتیلها به خط تولید بازگشته و اعلام کرده است که روند راهاندازی را تسریع میکند.
افزایش صادرات چین
چین در کاهش نگرانیهای مربوط به عرضه نقش داشته است. صادرات آلومینیوم چین در ماه می افزایش یافت و با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته و رسیدن به ۶۳۰ هزار تن، موجودی فیزیکی را در خارج از چین بهبود بخشید و به کاهش برخی از کمبودها در بازارهای خارجی کمک کرد.
در عین حال، تولید آلومینیوم اولیه چین همچنان رو به افزایش بود و تولید ماه می به رکورد ۳.۸۹ میلیون تن رسید و تولید سالانه را کمی بالاتر از سقف رساند. این نشان میدهد که کارخانههای ذوب با نرخ بهرهبرداری فوقالعاده بالایی فعالیت میکنند و در نتیجه فضای محدودی برای افزایش تولید از سطح فعلی وجود دارد.
در حالی که افزایش صادرات، موجودی فلز را بهبود بخشیده و به کاهش کمبود فیزیکی کمک کرده است به نظر میرسد توانایی چین برای رشد بیشتر عرضه به طور فزایندهای محدود شده است. در نتیجه، انتظار نداریم که چین بتواند اختلالات عرضه در نقاط دیگر را به طور کامل جبران کند.
تجدیدنظر در تراز بازار
با توجه به بهبود چشمانداز عرضه خاورمیانه و افزایش تولید چین، هماکنون کسری بازار آلومینیوم در سال جاری میلادی را به حدود ۱.۲ میلیون تن در مقایسه با ۱.۸ میلیون تن قبلی اصلاح میکنیم. این اصلاح تقریبا ۳۰۰ هزار تن افزایش تولید خاورمیانه را در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به برآورد قبلی، همراه با پیشبینی افزایش تولید چین نشان میدهد.
در حالی که بازار امسال همچنان با کسری مواجه است، بهبود شرایط عرضه نشاندهنده متعادل شدن بازار در سال ۲۰۲۷ است. با ادامه بهبود تولید خاورمیانه و بازگشت ظرفیت اضافی به بازار، اکنون انتظار داریم بازار امسال همچنان در کسری باقی بماند و در سال ۲۰۲۷ به سمت مازاد متوسطی حرکت کند.
چشمانداز بهبود عرضه، ما را بر آن داشته است که پیشبینیهای قیمت آلومینیوم را پایینتر بیاوریم. اگرچه خطرات ژئوپلیتیکی همچنان بالاست، اما تحولات اخیر نشان میدهد که تولید آلومینیوم سریعتر از آنچه قبلا انتظار میرفت، در حال بهبود است.