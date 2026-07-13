به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، پروژه‌های «افزایش عدد بلین و کاهش نوسانات آن در محصول HPGR خطوط ۵، ۶ و ۷ فرآوری» و «افزایش طول عمر لاستیک‌های دامپتراک معدن» پس از ارزیابی‌های تخصصی این جشنواره، شایسته دریافت تقدیرنامه شناخته شدند و به مرحله مسابقات بین‌المللی راه یافتند.

این موفقیت حاصل رویکرد نظام‌مند گل‌گهر در بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای بهره‌وری عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و کیفیت است که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و خلق ارزش در زنجیره تولید این شرکت ایفا کرده است.

پانزدهمین جشنواره ملی بهره‌وری با حضور جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی کشور، از جمله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی این اتاق برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ بهره‌وری، توسعه نظام‌های سنجش و ارزیابی عملکرد، تشویق بنگاه‌های اقتصادی به بهبود مستمر و ارتقای توان رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

کسب این دو تقدیرنامه، بار دیگر جایگاه گل‌گهر را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو کشور در حوزه تعالی سازمانی، بهره‌وری و نوآوری عملیاتی به نمایش گذاشت.

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