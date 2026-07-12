بازسازی سقف فولادسازی فولاد مبارکه؛ بازگشت شکوه

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در فاز نخست این پروژه با محوریت ساخت سازه‌های موردنیاز جهت تعویض المان‌های سقف کوره‌های ۷ و 8، تمامی مراحل ساخت با رعایت الزامات فنی و استانداردهای کیفی، شامل کنترل ابعادی، کنترل کیفیت جوش، ماشین‌کاری، رنگ‌آمیزی استاندارد و انجام بازرسی‌های لازم اجرا شد تا قطعات با کیفیت مطلوب برای نصب آماده شوند. این پروژه با هدف بازگرداندن هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید و تضمین تداوم بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین واحدهای تولیدی فولاد مبارکه تعریف و اجرا شد.

هم‌زمان با اتمام فاز نخست بازسازی، فعالیت‌های فاز دوم پروژه که مربوط به سقف مدول A و کوره‌های فولادسازی شماره‌های 1 تا 4 است توسط پیمانکاران تعمیرگاه مرکزی برون‌سپاری شده و مراحل مدل‌سازی، آماده‌سازی و اجرای آن‌ها در کارگاه شرکت‌های مذکور در حال اجراست. این اقدام با هدف تسریع در روند ساخت، نصب و بهره‌برداری از سازه‌ها و کاهش زمان بازگشت واحد فولادسازی به ظرفیت عملیاتی در حال انجام است.

بازسازی سقف فولادسازی؛ گام نخست در احیای یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های تولید فولاد مبارکه

محمود صداقت‌نسب، مدیر تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه، با اشاره به اهمیت این پروژه تأکید کرد: چابکی در شروع برق‌آسای پروژه با تکیه بر منابع درون‌فنسی و برون‌سپاری سریع کار با هدف استفاده از ظرفیت‌های ساخت سازه کل منطقه و آزاد کردن منابع داخل فنسی برای پرداختن به سایر نیازهای نواحی آسیب‌دیده و در حال تولید، در عین کسب تجربه نظارتی و کنترلی جهت هدایت هرچه بهتر کل پروژه، وجه تمایز این کار است.

وی افزود: بازسازی سقف فولادسازی، تنها اجرای یک پروژه سازه‌ای نبود، بلکه گام نخست در احیای یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های تولید فولاد مبارکه محسوب می‌شد. آنچه این پروژه را متمایز کرد روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران در مدیریت‌های مختلف بهره‌برداری و خرید نظیر فولادسازی، امور قراردادها، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی، کنترل مواد، خرید مواد مصرفی و... بود که با احساس مسئولیت در قبال آینده تولید کشور و با تلاش شبانه‌روزی، در کنار یکدیگر ایستادند.

وی خاطرنشان کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که سازه‌های سقف فولادسازی، با تمام توانِ کارگاه اسکلت فلزی فولاد مبارکه و پیمانکاران تحت نظارت این کارگاه دوباره بر فراز این واحد ایستاده است تا چرخه تولید با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی در بخش پایانی سخنان خود از اعتماد مدیریت ارشد سازمان و همچنین از حمایتهای معاونان خرید و بهره‌برداری و مدیر ارشد خدمات فنی پشتیبانی قدردانی کرد.

در همین زمینه برخی از رؤسا، سرپرستان و کارشناسان این حوزه چنین گفتند:

دانیال بگدلی، سرپرست پروژه (بخش درون فنس):

پس از آسیب‌های واردشده به سایت فولادسازی در جریان جنگ تحمیلی، بازگرداندن هرچه سریع‌تر این بخش راهبردی صنعت کشور به مدار تولید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فولاد مبارکه تبدیل شد. در این میان، بازسازی سازه سقف فولادسازی به دلیل نقش حیاتی آن در نصب جرثقیل‌های سقفی و آغاز عملیات نصب تجهیزات، نقطه آغاز احیای این مجموعه به شمار می‌رفت.

در این پروژه، انجام مراحل ساخت، شامل فرایندهای برشکاری، مونتاژ، ماشین‌کاری، جوش‌کاری و رنگ‌آمیزی نهایی، همراه با ایستگاه‌های کنترل ابعادی، کیفیت جوش و کیفیت رنگ نزدیک به 180 تن و 200 المان مجزا از سقف فولادسازی، در کمتر از 2 ماه، بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه ایمنی به پایان رسید. این کار با توجه به چالش‌های زیاد، چه از نظر ابعادی و متریالی، با همت شبانه‌روزی و قابل‌تقدیر تمام کارکنان اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی انجام شد.

محمد بهنام‌فر، مدیر پروژه:

رمز موفقیت این پروژه، همکاری صمیمانه و اعتماد متقابل میان کارفرما و پیمانکار بود. همه مراحل، از مدل‌سازی و تأمین متریال تا ساخت، رنگ‌آمیزی و تحویل قطعات، با مدیریت دقیق زمان و تلاش شبانه‌روزی اجرا شد تا زمینه بازسازی سریع سایت فولادسازی فراهم شود.

این پروژه جلوه‌ای از اراده، تخصص و خودباوری مهندسان و کارکنان ایرانی بود که نشان دادند در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با تکیه بر دانش، تجربه و همدلی، زیرساخت‌های راهبردی صنعت کشور را با سرعت و کیفیت بازسازی کرد. این پروژه، روایت روشن از عزم خانواده بزرگ فولاد مبارکه در صیانت از تولید، حفظ سرمایه‌های ملی و استمرار حرکت صنعت ایران در مسیر پیشرفت است.

معاد سلطانی، سرپرست آماده‌سازی و برنامه‌ریزی:

بازسازی سقف واحد فولادسازی به دلیل ماهیت استراتژیک آن در نصب تجهیزات سنگین و جرثقیل‌ها، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اخیر کارگاه اسکلت فلزی بوده است. هدف ما، بازگرداندن سریع ظرفیت تولید پس از آسیب‌های وارده بود.

اجرای این پروژه با چالش‌های فنی متعددی نظیر نقشه‌های اسکن‌شده مربوط به حدود سه دهه قبل همراه بود. همچنین به‌علت عدم دسترسی به برخی مقاطع فولادی پیش‌بینی‌شده در نقشه‌های اولیه، تیم دفتر فنی با بازنگری کامل مدارک مهندسی، تمامی خرپاها را با حفظ الزامات طراحی مدل‌سازی کردند. این اقدام ضمن تسریع فرایند تأمین، امکان آغاز عملیات ساخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم ساخت.

هم‌زمان، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین حجم بالای متریال، کنترل زمان‌بندی پروژه و هماهنگی بین واحدهای طراحی، پشتیبانی، تولید، رنگ‌آمیزی و کنترل کیفیت، زمینه اجرای موفق این پروژه راهبردی را فراهم کرد. تلاش شبانه‌روزی کارکنان و هماهنگی مستمر میان تمامی واحدهای درگیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف پروژه داشت.

با وجود محدودیت‌های زمانی، حساسیت بالای پروژه و حجم گسترده عملیات ساخت، تمامی مراحل مطابق الزامات فنی و استانداردهای کیفی پیش رفت و خوشبختانه فاز نخست پروژه بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه ایمنی به پایان رسید که این موضوع بیانگر تعهد و فرهنگ ایمنی حاکم بر اجرای پروژه است.

بهزاد مؤمنی، رئیس کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی:

از نخستین ساعات آغاز پروژه، همه همکاران با این باور وارد میدان شدند که زمان، مهم‌ترین سرمایه این پروژه است. تلاش مستمر در ساخت، مونتاژ، کنترل کیفیت و آماده‌سازی قطعات، حاصل عزم مشترک مجموعه‌ای بود که هدفی جز بازگرداندن هرچه سریع‌تر این بخش راهبردی به چرخه تولید نداشت.

با وجود محدودیت زمانی، پیچیدگی فنی پروژه و چالش تأمین متریال، همکاران کارگاه اسکلت فلزی با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر توانستند عملیات ساخت، مونتاژ و آماده‌سازی قطعات را مطابق برنامه پیش ببرند. این پروژه جلوه‌ای از توان فنی و ظرفیت بالای ساخت داخل در فولاد مبارکه است.

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