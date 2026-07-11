سلام دوباره فولاد مبارکه به بازارهای صادراتی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در شرایطی که سال ۱۴۰۴ با رکورد صادرات بیش از بک میلیارد دلاری گروه فولاد مبارکه به انتها رسید، حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به خطوط تولید این شرکت روند تولید و فروش محصولات متوقف شد؛ اما در کمتر از یک ماه پس از اصابت، در هفتم اردیبهشت عرضه‌های داخلی فولاد مبارکه شروع شد و روند عرضه‌ها برای همه محصولات و همه مشتریان تداوم یافت تا ابتدای تیرماه که ضمن فروش داخلی محصولات، فروش انواع ورق‌های فولادی به مشتریان صادراتی نیز آغاز شد.