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در کمترین زمان ممکن پس از حمله دشمن آمریکایی -صهیونی به فولاد مبارکه صورت گرفت؛

سلام دوباره فولاد مبارکه به بازارهای صادراتی

سلام دوباره فولاد مبارکه به بازارهای صادراتی
کد خبر : 1811396
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پس از بازگشت زودهنگام فولاد مبارکه به روند تأمین بازار داخلی محصولات فولادی، این بار نوبت به بازگشت این شرکت به بازارهای جهانی رسید و فولاد مبارکه با هدف تداوم ارزآوری برای کشور و ایجاد ارزش‌افزوده برای سهام‌داران و ذی‌نفعان خود، صادرات انواع ورق‌به بازارهای هدف را آغاز کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه،  در شرایطی که سال ۱۴۰۴ با رکورد صادرات بیش از بک میلیارد دلاری گروه فولاد مبارکه به انتها رسید، حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به خطوط تولید این شرکت روند تولید و فروش محصولات متوقف شد؛ اما در کمتر از یک ماه پس از اصابت، در هفتم اردیبهشت عرضه‌های داخلی فولاد مبارکه شروع شد و روند عرضه‌ها برای همه محصولات و همه مشتریان تداوم یافت تا ابتدای تیرماه که ضمن فروش داخلی محصولات، فروش انواع ورق‌های فولادی به مشتریان صادراتی نیز آغاز شد.

هرچند در سال جاری خطوط فولاد مبارکه مسیر بازسازی و نوسانی را طی می‌کند، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به رکود بازار داخلی در سال جاری، سال ۱۴۰۵سال خوبی برای ارزآوری فولاد مبارکه از طریق صادرات محصولات خود باشد

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