به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اگرچه برخی صنایع اروپایی دهه‌ها از رشد اقتصادی چین آسیب دیده‌اند، اما این مشکل پس از اعمال تعرفه‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ تشدید شد؛ تعرفه‌هایی که موجب شد بخشی از صادرات چین و برخی کشورها به‌جای بازار آمریکا روانه اروپا شود.

موضوعی که پیش‌تر تنها به‌عنوان مشکل یک یا چند صنعت خاص تلقی می‌شد، اکنون به یک مساله سیاسی در سطح اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

«ماروش شفچوویچ» کمیسر تجارت اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۹ ژوئن در بروکسل با «وانگ ونتائو» وزیر بازرگانی چین دیدار کرد. این نشست نخستین جلسه «رایزنی‌ تجاری و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و چین» (TIC) بود.

دو طرف توافق کردند چهار محور کاری را در اولویت قرار دهند: متوازن‌ سازی تجارت و سرمایه‌گذاری، کنترل صادرات، حقوق مالکیت فکری و اصلاح برخی رویه های سازمان تجارت جهانی. همچنین مقرر شد در پاییز ۲۰۲۶ بار دیگر در سطح وزارتی دیدار کنند.

کنترل صادرات عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی حیاتی

در بیانیه مشترک منتشرشده در ۲۹ ژوئن آمده است: دو طرف نتایج مثبت حاصل از گفت‌وگوی اتحادیه اروپا و چین درباره کنترل صادرات عناصر نادر خاکی و سایر مواد معدنی حیاتی را مورد توجه قرار دادند و قصد دارند همکاری و گفت‌وگو در این حوزه را تقویت کنند.

این دیدار پس از چند هفته افزایش تنش میان دو طرف برگزار شد؛ دوره‌ای که در آن ضرورت اقدام جدی‌تر در اروپا بیش از پیش احساس می‌شد.

انجمن تولیدکنندگان اروپایی Aegis Europe که نمایندگان صنایع فلزات، سرامیک، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها را در بر می‌گیرد، طی نامه‌ای به «اورزولا فون در لاین» خواستار «تسریع و افزایش اثربخشی اقدامات دفاعی در حوزه تجارت» شد.

این انجمن از کمیسیون اروپا خواست ابزار جدیدی برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید و پیامدهای مخرب آن بر صنایع و زنجیره‌های ارزش اروپایی طراحی کند.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ونتائو هشدار داده است در صورتی که اتحادیه اروپا به‌طور یکجانبه ابزارهای تجاری جدیدی وضع یا محدودیت‌های تبعیض‌آمیز اعمال کند، چین اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد.

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