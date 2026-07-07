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چشم‌انداز حمل‌ونقل دریایی، پرمیوم سنگ‌آهن و کربن‌زدایی؛

رمزگشایی سنگ‌آهن ۲۰۲۶

رمزگشایی سنگ‌آهن ۲۰۲۶
کد خبر : 1809972
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فعالان بازار سنگ‌آهن اعلام کردند که روند افزایش تولید پروژه سیماندو همچنان مطابق انتظارات بازار پیش می‌رود و افزایش صادرات از گینه به‌تدریج بر بازار حمل‌ونقل دریایی، قیمت سنگ‌آهن‌های پرعیار و راهبردهای کربن‌زدایی صنعت فولاد تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این موارد در پنل «شوک عرضه سیماندو و اختلاف قیمت بر اساس عیار» در کنفرانس «رمزگشایی سنگ آهن ۲۰۲۶» که از سوی فست مارکتز و Horizon Insights برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

نکات کلیدی کنفرانس

هرچند صادرات سیماندو در حال افزایش است، اما شرایط آب‌وهوایی و ریسک‌های سیاسی در گینه می‌تواند بر روند توسعه آن تأثیر بگذارد.

️لجستیک و زیرساخت حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت و ظرفیت راه‌آهن و دسترسی به کشتی‌ها سرعت ورود این حجم جدید به بازار را مشخص می‌کند.

️روند کربن‌زدایی صنعت فولاد از تقاضا برای سنگ‌آهن پرعیار حمایت می‌کند و به حفظ ارزش این محصولات، حتی با افزایش عرضه، کمک خواهد کرد

تولید سیماندو مطابق انتظارات بازار

یکی از اعضای پنل گفت: انتظار بازار این است که صادرات سالانه سیماندو به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، میزان حمل روزانه حدود ۷۰ هزار تن است که نشان می‌دهد تولید با وجود آغاز نسبتا کند در ابتدای سال در مسیر دستیابی به سقف انتظارات قرار دارد.

شرکت‌کنندگان فصل بارندگی پیش‌روی گینه را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ۱۲ ماه آینده دانستند. همچنین تحولات سیاسی مرتبط با ملی‌گرایی منابع و سیاست‌های دولتی از دیگر عوامل قابل توجه هستند.

«شیه جین‌شان»، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان و بازار فولاد در Horizon Insights گفت: بازار ممکن است تاثیر فصل بارندگی و برخی مسائل سیاسی را کمتر از واقعیت برآورد کند.

محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند اثر سیماندو را تشدید کند. تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین گلوگاه توسعه سیماندو، زیرساخت ریلی است.

«یین هه‌تائو»، تحلیلگر حمل‌ونقل شرکت Berge Bulk، گفت:زیرساخت بندری تا حد زیادی آماده است. در نهایت حجم صادرات به این بستگی دارد که سنگ‌آهن با چه سرعت و کارایی از معدن به بندر منتقل شود. تعداد لکوموتیوها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید زیر نظر داشت.

همچنین در این نشست بررسی شد که آیا رونق صادرات بوکسیت گینه می‌تواند برای دسترسی به کشتی‌ها با سنگ‌آهن رقابت کند یا خیر. به گفته کارشناسان، رشد فراتر از انتظار صادرات بوکسیت، همراه با صادرات قوی سنگ‌آهن استرالیا و تقاضای بالای زغال‌سنگ در منطقه اقیانوس آرام، باعث شده بخش بزرگی از ناوگان کشتی‌های کیپ‌سایز در آسیا باقی بمانند و کمتر به حوزه آتلانتیک منتقل شوند.

فعالان بازار حمل‌ونقل علاوه بر عوامل عرضه و تقاضا، تحولات ژئوپلیتیکی بویژه ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه را نیز دنبال می‌کنند.

به گفته تحلیلگران، مهم‌ترین اثر این تحولات از طریق بازار انرژی ظاهر شده است. افزایش قیمت نفت باعث رشد هزینه سوخت کشتی‌ها شده و مالکان کشتی‌ها را در انتخاب مسیرها محتاط‌تر کرده است.

در نتیجه، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند، کشتی‌های خود را در مناطقی نگه دارند که تقاضای بار قابل پیش‌بینی‌ است.

اگر این روند ادامه یابد، ورود محموله‌های جدید سیماندو می‌تواند اثر افزایشی بیشتری بر نرخ‌های حمل دریایی داشته باشد.

تأثیر بر پرمیوم سنگ‌آهن پرعیار

در بخش تقاضا، کارشناسان معتقدند، تاثیر سیماندو بر پرمیوم سنگ‌آهن‌ پرعیار پیچیده‌تر از آن است که با افزایش عرضه، کاهش قیمت را نتیجه بگیریم.

«کالین وانگ» مدیر امور مشتریان چین در شرکت کارگیل گفت :بازار از هم‌اکنون بخشی از عرضه جدید سیماندو را در اختلاف قیمت بین سنگ‌آهن‌های ۶۵ درصد و ۶۱ درصد آهن لحاظ کرده و این فاصله قیمتی کاهش یافته است.

با این حال، او معتقد است که سیماندو لزوما باعث کاهش ساختاری پرمیوم تمام محصولات پرعیار نخواهد شد، زیرا سنگ‌آهن این معدن از نظر ترکیب شیمیایی ویژگی‌های خاص خود را دارد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین مزیت سیماندو برای فولادسازان، تنوع‌بخشی به منابع و افزایش قدرت انتخاب است، نه فقط کاهش قیمت مواد اولیه.

کربن‌زدایی؛ محرک جدید تقاضا

چندین سخنران تأکید کردند که امروزه سنگ‌آهن پرعیار بیش از گذشته از لحاظ کربن‌زدایی مورد توجه قرار می‌گیرد و صرفا یک عامل اقتصادی در زمینه خرید مواد اولیه نیست.

بر اساس این دیدگاه، سیاست‌های چین در پنج سال آینده به سمت مدیریت سختگیرانه‌تر انتشار کربن در صنعت فولاد حرکت خواهد کرد. استفاده از سنگ‌آهن پرعیار می‌تواند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در کوره‌ بلند کاهش دهد.

همچنین توسعه فناوری‌های تولید آهن اسفنجی و فولادسازی مبتنی بر هیدروژن در آینده می‌تواند تقاضا برای مواد اولیه پرعیار را بیش از پیش تقویت کند.

در این نشست، سازوکار تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا(CBAM) نیز مورد بحث قرار گرفت. وانگ توضیح داد که مصرف کمتر کک هنگام استفاده از سنگ‌آهن پرعیار، انتشار دی‌ اکسید کربن را کاهش می‌دهد و در نتیجه هزینه‌های ناشی از این کار برای صادرات فولاد چین نیز کمتر خواهد شد.

او گفت: اگر کارخانه‌ها هزینه‌های CBAM را در تصمیمات خرید خود لحاظ کنند، اهمیت سنگ‌آهن پرعیار بیش از هر زمان دیگری مشخص خواهد شد.

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