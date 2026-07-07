به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این موارد در پنل «شوک عرضه سیماندو و اختلاف قیمت بر اساس عیار» در کنفرانس «رمزگشایی سنگ آهن ۲۰۲۶» که از سوی فست مارکتز و Horizon Insights برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

نکات کلیدی کنفرانس

هرچند صادرات سیماندو در حال افزایش است، اما شرایط آب‌وهوایی و ریسک‌های سیاسی در گینه می‌تواند بر روند توسعه آن تأثیر بگذارد.

️لجستیک و زیرساخت حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت و ظرفیت راه‌آهن و دسترسی به کشتی‌ها سرعت ورود این حجم جدید به بازار را مشخص می‌کند.

️روند کربن‌زدایی صنعت فولاد از تقاضا برای سنگ‌آهن پرعیار حمایت می‌کند و به حفظ ارزش این محصولات، حتی با افزایش عرضه، کمک خواهد کرد

تولید سیماندو مطابق انتظارات بازار

یکی از اعضای پنل گفت: انتظار بازار این است که صادرات سالانه سیماندو به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، میزان حمل روزانه حدود ۷۰ هزار تن است که نشان می‌دهد تولید با وجود آغاز نسبتا کند در ابتدای سال در مسیر دستیابی به سقف انتظارات قرار دارد.

شرکت‌کنندگان فصل بارندگی پیش‌روی گینه را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ۱۲ ماه آینده دانستند. همچنین تحولات سیاسی مرتبط با ملی‌گرایی منابع و سیاست‌های دولتی از دیگر عوامل قابل توجه هستند.

«شیه جین‌شان»، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان و بازار فولاد در Horizon Insights گفت: بازار ممکن است تاثیر فصل بارندگی و برخی مسائل سیاسی را کمتر از واقعیت برآورد کند.

محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند اثر سیماندو را تشدید کند. تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین گلوگاه توسعه سیماندو، زیرساخت ریلی است.

«یین هه‌تائو»، تحلیلگر حمل‌ونقل شرکت Berge Bulk، گفت:زیرساخت بندری تا حد زیادی آماده است. در نهایت حجم صادرات به این بستگی دارد که سنگ‌آهن با چه سرعت و کارایی از معدن به بندر منتقل شود. تعداد لکوموتیوها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید زیر نظر داشت.

همچنین در این نشست بررسی شد که آیا رونق صادرات بوکسیت گینه می‌تواند برای دسترسی به کشتی‌ها با سنگ‌آهن رقابت کند یا خیر. به گفته کارشناسان، رشد فراتر از انتظار صادرات بوکسیت، همراه با صادرات قوی سنگ‌آهن استرالیا و تقاضای بالای زغال‌سنگ در منطقه اقیانوس آرام، باعث شده بخش بزرگی از ناوگان کشتی‌های کیپ‌سایز در آسیا باقی بمانند و کمتر به حوزه آتلانتیک منتقل شوند.