دو موضوع مهم این روزهای بازار مس

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، «نورمن لیبکه» تحلیلگر کامرز بانک گفت: «اینکه تاکنون هیچ گزارشی از سوی وزیر بازرگانی آمریکا منتشر نشده، باعث شده قیمت مس تحت فشار نزولی قرار بگیرد.»

وی افزود: «اگر تصمیم به اعمال تعرفه واردات گرفته شود، این تعرفه از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. در این صورت احتمالا پیش از اجرایی شدن آن، تقاضا برای خرید مس در آمریکا به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع قیمت مس را بالاتر خواهد برد.»

به گفته تحلیلگر کامرزبانک، اگر اعمال تعرفه منتفی شود، بازار می‌تواند تا حدی از فشار و نگرانی‌های فعلی رها شود.

«باربارا لامبرشت» تحلیلگر دیگر بانک نیز به عامل مهم دیگری اشاره می‌کند: «شرایط یکی از حساس‌ترین نقاط زنجیره تولید جهانی مس در حال بدتر شدن است. اداره آمار شیلی اعلام کرده تولید معادن مس این کشور در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۳ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که آمار ماه آوریل نیز ناامیدکننده بود.»

کمیسیون دولتی مس شیلی، (کوچیلکو) چند ماه قبل پیش‌بینی کرده بود که تولید مس این کشور در سال جاری فقط حدود ۲ درصد کاهش یابد و سپس در سال آینده ۴ درصد رشد را تجربه کند.

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