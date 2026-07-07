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افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی؛ خرید خالص ۴۱ تن طلا در می ۲۰۲۶

افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی؛ خرید خالص ۴۱ تن طلا در می ۲۰۲۶
کد خبر : 1809964
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به گزارش کیتکو، شورای جهانی طلا (WGC) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد:بانک‌های مرکزی جهان در می ۲۰۲۶ در مجموع ۴۱ تن طلا به ذخایر رسمی خود اضافه کرده‌اند. این میزان، دومین سطح بالای خرید ماهانه طلا در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد، تقاضای بانک‌های مرکزی برای این فلز گران‌بها همچنان در سطوح قابل توجهی قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، لهستان با خرید ۱۸ تن طلا بزرگ‌ترین خریدار ماه می بوده است. چین نیز با خرید ۱۰ تن طلا در جایگاه دوم قرار گرفت و به روند مستمر افزایش ذخایر طلای خود ادامه داد.

همچنین بانک‌های مرکزی ازبکستان و قزاقستان به ترتیب ۹ و ۷ تن طلا خریداری کردند و سنگاپور نیز با خرید ۴ تن طلا برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵ به جمع خریداران بازگشت.

در مقیاس سالانه نیز لهستان با خرید ۶۴ تن طلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون در صدر قرار دارد. ازبکستان با ۳۳ تن، چین با ۲۵ تن و قزاقستان با ۲۰ تن در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ذخایر طلای لهستان هم اکنون به ۶۱۴ تن رسیده و این کشور در مسیر دستیابی به هدف ۷۰۰ تنی خود قرار دارد.

گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد چین در ماه می بیشترین میزان خرید ماهانه خود از دسامبر ۲۰۲۴ را ثبت کرده و بیستمین ماه متوالی خرید خالص طلا را پشت سر گذاشته است. ذخایر طلای رسمی چین اکنون حدود ۳۳۱۲ تن برآورد می‌شود.

در سمت فروش، روسیه و ترکیه مهم‌ترین فروشندگان طلا در ماه می بودند. بانک مرکزی روسیه ۶ تن و بانک مرکزی ترکیه ۳ تن از ذخایر طلای خود را به فروش رساندند. مجموع فروش روسیه از ابتدای سال به ۳۴ تن و فروش ترکیه به ۸۱ تن رسیده است.

شورای جهانی طلا به نتایج بررسی سال ۲۰۲۶ از بانک‌های مرکزی اشاره کرده است. بر اساس این بررسی، ۸۹ درصد بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر طلای جهانی در ۱۲ ماه آینده افزایش یابد و ۴۵ درصد نیز پیش‌بینی کرده‌اند بر میزان ذخایر طلای رسمی خواهند افزود.

در تحولی دیگر، بانک مرکزی کره جنوبی مقدمات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (Gold ETF) را به‌عنوان بخشی از راهبرد تنوع‌ بخشی به دارایی‌های ارزی خود فراهم کرده است.

تحلیل‌های کیتکو نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، فعالیت‌های جدیدی برای خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین صورت گرفته است. شیلی از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ تن طلا ذخیره کرده و پس از آن گواتمالا (۲ تن) و سپس بولیوی و اروگوئه (هر کدام یک تن) قرار دارند.

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