بلومبرگ گزارش داد؛
قیمت سنگ آهن امروز افزایش یافت
قیمت سنگآهن در پی محدودیتهای اعمال شده بر شرکت «فورتسکیو» و رشد خریدها افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بلومبرگ نوشت:بهای معاملات آتی سنگآهن سنگاپور در مقطعی تا ۱.۲ درصد رشد کرد و به ۹۹ دلار در هر تن رسید، هرچند بخشی از این افزایش تعدیل شد.
«گروه منابع معدنی چین» از تعدادی از فولادسازان و معاملهگران داخلی خواسته از خرید محمولههای جدید محصول «سوپر اسپشیال فاینز» فورتسکیو که با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، خودداری کنند.
این اقدام در واقع تشدید اختلاف میان این شرکت دولتی چینی و شرکت فورتسکیو محسوب میشود و طی هفتههای اخیر تا حدی از بازار سنگآهن حمایت کرده است.
کاهش فصلی تقاضای چین و افزایش عرضه باعث شد، قیمت سنگآهن نسبت به اوج خود در اواسط ماه می حدود ۱۲ درصد افت کند. با این حال، بازار طی سه هفته اخیر نشانههایی از ثبات را نشان داده است.
«بنسی بای» تحلیلگر «هورایزن اینسایتس» در شانگهای گفت:سودآوری شرکتهای فولادی چین همچنان در حال کاهش است و انتظار میرود، تقاضای زغالسنگ ککشو و سنگآهن نیز تضعیف شود.
بازار کلی سنگآهن همچنان تحت فشار است. دولت استرالیا پیشبینی کرده که میانگین قیمت این کالا در سال جاری ۹۱ دلار در هر تن باشد و سپس سال ۲۰۳۱ به ۶۴ دلار در هر تن کاهش یابد.
در معاملات ظهر امروز در سنگاپور، قیمت سنگآهن با ۰.۴ درصد افزایش به ۹۸.۲۰ دلار در هر تن رسید. همچنین قراردادهای آتی سنگآهن در بورس دالیان چین ۰.۹ درصد رشد کرد و به ۷۴۰.۵ یوان در هر تن رسید؛ هرچند در ساعات ابتدایی معاملات، رشد آن به ۱.۴ درصد نیز رسیده بود.