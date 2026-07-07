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افزایش صادرات فولاد آمریکای لاتین به ایالات متحده

افزایش صادرات فولاد آمریکای لاتین به ایالات متحده
کد خبر : 1809957
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بر اساس داده‌های اداره آمار ایالات متحده، مجموع صادرات فولاد آمریکای لاتین به این کشور در ماه می به حدود ۵۰۴ هزار تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۵.۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ارزش این صادرات حدود ۳۷۲ میلیون دلار بود. برزیل با صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فولاد، بیشترین سهم را در صادرات فولاد آمریکای لاتین به ایالات متحده به خود اختصاص داد؛ میزان صادرات این کشور در ماه آوریل ۱۹۵ هزار تن بود.

در همین ماه، صادرات فولاد مکزیک به ایالات متحده به ۱۶۸ هزار تن رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۱.۷ درصد کاهش داشت.

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