افزایش صادرات فولاد آمریکای لاتین به ایالات متحده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ارزش این صادرات حدود ۳۷۲ میلیون دلار بود. برزیل با صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فولاد، بیشترین سهم را در صادرات فولاد آمریکای لاتین به ایالات متحده به خود اختصاص داد؛ میزان صادرات این کشور در ماه آوریل ۱۹۵ هزار تن بود.

در همین ماه، صادرات فولاد مکزیک به ایالات متحده به ۱۶۸ هزار تن رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۱.۷ درصد کاهش داشت.

انتهای پیام/