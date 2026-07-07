به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت میلگرد و مفتول در هفته منتهی به اول جولای ۲۰۲۶ در بیشتر بازارهای اروپایی بدون تغییر باقی ماند.

فعالان بازار، موج گرمای شدید، کندی اجرای پروژه‌های ساختمانی و مسکونی و همچنین سطح بالای قیمت‌ها را از عوامل اصلی کاهش تقاضا اعلام می‌کنند. در این شرایط، خریداران با اتخاذ رویکردی محتاطانه، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و حجم معاملات همچنان محدود است.

بر اساس ارزیابی فست‌مارکتز، قیمت میلگرد در ایتالیا در محدوده ۷۱۰ تا ۷۵۰ یورو، اسپانیا ۷۵۰ یورو و در شمال اروپا ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن ثابت ماند.

همچنین قیمت مفتول(کیفیت مش) در شمال اروپا ۷۰۵ تا ۷۲۰ یورو و در جنوب اروپا ۶۹۰ تا ۷۲۰ یورو به ازای هر تن گزارش شد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

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