تداوم رکود در بازار محصولات فولاد طویل اروپا؛ کارخانهها تولید را کاهش دادند
به گزارش فستمارکتز، بازار فولاد طویل اروپا همچنان با ضعف تقاضا مواجه است و تولیدکنندگان برای حفظ تعادل بازار، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت میلگرد و مفتول در هفته منتهی به اول جولای ۲۰۲۶ در بیشتر بازارهای اروپایی بدون تغییر باقی ماند.
فعالان بازار، موج گرمای شدید، کندی اجرای پروژههای ساختمانی و مسکونی و همچنین سطح بالای قیمتها را از عوامل اصلی کاهش تقاضا اعلام میکنند. در این شرایط، خریداران با اتخاذ رویکردی محتاطانه، خریدهای خود را به تعویق انداختهاند و حجم معاملات همچنان محدود است.
بر اساس ارزیابی فستمارکتز، قیمت میلگرد در ایتالیا در محدوده ۷۱۰ تا ۷۵۰ یورو، اسپانیا ۷۵۰ یورو و در شمال اروپا ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن ثابت ماند.
همچنین قیمت مفتول(کیفیت مش) در شمال اروپا ۷۰۵ تا ۷۲۰ یورو و در جنوب اروپا ۶۹۰ تا ۷۲۰ یورو به ازای هر تن گزارش شد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.