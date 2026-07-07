خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم رکود در بازار محصولات فولاد طویل اروپا؛ کارخانه‌ها تولید را کاهش دادند

تداوم رکود در بازار محصولات فولاد طویل اروپا؛ کارخانه‌ها تولید را کاهش دادند
کد خبر : 1809954
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش فست‌مارکتز، بازار فولاد طویل اروپا همچنان با ضعف تقاضا مواجه است و تولیدکنندگان برای حفظ تعادل بازار، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت میلگرد و مفتول در هفته منتهی به اول جولای ۲۰۲۶ در بیشتر بازارهای اروپایی بدون تغییر باقی ماند.

فعالان بازار، موج گرمای شدید، کندی اجرای پروژه‌های ساختمانی و مسکونی و همچنین سطح بالای قیمت‌ها را از عوامل اصلی کاهش تقاضا اعلام می‌کنند. در این شرایط، خریداران با اتخاذ رویکردی محتاطانه، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و حجم معاملات همچنان محدود است.

بر اساس ارزیابی فست‌مارکتز، قیمت میلگرد در ایتالیا در محدوده ۷۱۰ تا ۷۵۰ یورو، اسپانیا ۷۵۰ یورو و در شمال اروپا ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو در هر تن ثابت ماند.

همچنین قیمت مفتول(کیفیت مش) در شمال اروپا ۷۰۵ تا ۷۲۰ یورو و در جنوب اروپا ۶۹۰ تا ۷۲۰ یورو به ازای هر تن گزارش شد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی