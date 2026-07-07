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فولاد هرمزگان؛

حضور در صحنه‌های ملی و استمرار تولید، دو جلوه از یک مسئولیت

حضور در صحنه‌های ملی و استمرار تولید، دو جلوه از یک مسئولیت
کد خبر : 1809941
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همزمان با برگزاری آیین تشییع، کارکنان شرکت فولاد هرمزگان با حضور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر تداوم خدمت در سنگر تولید نیز تأکید می کنند؛ حضوری که در کنار استمرار تولید حداکثری و تأمین نیازهای کشور، تجلی مسئولیت‌پذیری خانواده بزرگ فولاد هرمزگان در عرصه‌های ملی و اقتصادی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، همزمان با برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید، خانواده بزرگ فولاد هرمزگان با حضوری گسترده در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت خون شهدا و استمرار مسیر عزت و پیشرفت کشور تأکید می کنند.

شرکت فولاد هرمزگان که همواره در بزنگاه‌های مهم انقلاب اسلامی و مناسبت‌های ملی و مذهبی، حضوری فعال و مسئولانه داشته است، این بار نیز با فراهم کردن تمهیدات لازم، زمینه حضور کارکنان در این آیین باشکوه را فراهم کرده است تا خانواده بزرگ این شرکت، در کنار آحاد ملت ایران، در مراسم بدرقه رهبر شهید حضور یافته و بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

حضور کارکنان فولاد هرمزگان در این مراسم، جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های بلند رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی است که امنیت، استقلال و عزت امروز کشور مرهون آن‌هاست. کارکنان این شرکت همچنین با حضور در این آیین، بر تداوم حرکت در مسیر انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید، تأکید کرده و آمادگی خود را برای ایفای نقش در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی اعلام می‌کنند.

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