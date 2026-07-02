دیدار مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از شرکت ایریتک/ تأکید بر گسترش همکاریهای راهبردی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه اعضای هیات مدیره و معاونین این شرکت با حضور در شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)، با احسان گودرزی، مدیرعامل ایریتک و جمعی از مدیران ارشد این شرکت دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک به گفتوگو پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، دکتر سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه اعضای هیات مدیره و معاونین این شرکت با حضور در شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)، با احسان گودرزی، مدیرعامل ایریتک و جمعی از مدیران ارشد این شرکت دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک به گفتوگو پرداخت.
در آغاز این نشست، مدیرعامل شرکت ایریتک، ضمن خیرمقدم به مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیأت همراه، از حضور آنان در شرکت ایریتک قدردانی کرد. وی با تشریح گستره فعالیتهای شرکت ایریتک در حوزههای صنعت و معدن، نفت، گاز و پتروشیمی بر آمادگی این شرکت برای توسعه همکاریهای مؤثر و راهبردی با گروه فولاد مبارکه تأکید کرد
در ادامه، گزارشی تخصصی از توانمندیها، ظرفیتها و سوابق همکاریهای مشترک با فولاد مبارکه ارائه و نقش تعامل میان دو مجموعه در اجرای پروژههای ملی و توسعه صنعت کشور تشریح شد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر سعید زرندی پس از آشنایی با مدیران و معاونان بخشهای مختلف ایریتک، با اشاره به جایگاه این شرکت در صنعت کشور اظهار داشت: «ایریتک همواره به عنوان یکی از افتخارات مهندسی ایران در حوزه صنعت و معدن شناخته شده است و سالها بسیاری از مهندسان جوان، فعالیت در این مجموعه را به عنوان یک هدف حرفهای دنبال میکردند. به خوبی میدانم که سرمایه اصلی ایریتک، حضور مهندسان و کارشناسان توانمند و ارزشمند آن است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه شناخت مناسبی از ظرفیتهای فنی و مهندسی ایریتک دارد، افزود: «هیأتمدیره گروه فولاد مبارکه و شخص بنده نگاه مثبتی به گسترش همکاریها با ایریتک و بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای این شرکت داریم.
وی همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از دانش تخصصی، تجربه و توان کارشناسی ایریتک تأکید کرد و توسعه همکاریها، تبادل ایدهها و تعریف حوزههای جدید فعالیت را گامی مؤثر در مسیر ارتقای صنعت کشور دانست.
این دیدار در فضایی صمیمی و تخصصی برگزار شد و دو طرف بر استمرار تعاملات، بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک و تقویت همکاریهای راهبردی در اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی کشور تأکید کردند.