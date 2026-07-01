رشد ۱۳۲ درصدی درآمد پورتفوی نوآوری فولاد مبارکه

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در سال پرچالش 1404 عملکرد موفقی داشت

وی استفاده از اعتبار مالیاتی را از جمله منافع MSTID برای فولاد مبارکه دانست و افزود: با وجود دانش‌بنیان بودن شرکت‌های پورتفو MSTID و ماهیت خطرپذیر بودن سرمایه‌گذاری در آن‌ها، رشد قابل‌توجه سودآوری و درآمد شرکت‌های پورتفو سرمایه‌گذاری MSTID در سال 1404 از جمله مهم‌ترین دستاوردهای آن بوده، به‌طوری‌که مجموع درآمد این شرکت‌ها با 132 درصد رشد به حدود یک همت رسیده‌ است و سودآوری این شرکت‌ها رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد.

شبانی با اشاره به بلوغ و خروج موفق دو شرکت از پورتفو سرمایه‌گذاری MSTID ادامه داد: به نمایندگی از گروه فولاد مبارکه، از مدیران و کارکنان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه به‌خاطر کسب این دستاوردها قدردانی می‌کنم. با وجود اینکه سال 1404 به دلیل وقوع دو جنگ و همچنین اغتشاشات دی ماه، سال خاصی بود و تمام این شرایط، بر وضعیت کسب‌وکارها اثرات منفی داشت، اما صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه علی‌رغم این چالش‌ها دستاوردهای مطلوب و قابل‌تقدیری کسب کرد.

دستاوردهای MSTID در سال 1404

همچنین شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و دبیر مجمع در تشریح گزارش فعالیت‌های این شرکت در سال 1404 و برنامه آن در سال 1405 گفت: دریافت اعتبار قطعی مالیاتی به میزان 2840 میلیارد ریال و درج در اظهارنامه مالیاتی شرکت فولاد مبارکه، مدیریت فعال سبد سرمایه‌گذاری و رشد پورتفو، رشد فروش شرکت‌های پروتفو به میزان 132 درصد، رشد سود شرکت‌های پورتفو به میزان 60 درصد و رشد تقسیم سود شرکت‌های پورتفو به میزان 250 درصد نسبت به سال مالی 1403، از جمله افتخارات و دستاوردهای صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در سال 1404 بوده است.

وی خروج از طرح سرمایه‌گذاری در شرکت کارن افزار نوید پارسیان به مبلغ 1000 میلیارد ریال، آماده‌سازی جهت راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه فناوری و توسعه کسب‌وکار و توسعه زیرساخت‌ زیست‌بوم نوآوری گروه فولاد مبارکه شامل اجرای پروژه زیرساختی آزمایشگاه امنیت سایبری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان و راه‌اندازی مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان را از دیگر دستاوردهای این صندوق در سال گذشته دانست.

طراحی طرح جامع پروژه Innovation Nexus

عباسی با اشاره به طراحی طرح جامع پروژه Innovation Nexus (پردیس فناوری فولاد مبارکه) توسط MSTID ادامه داد: از دیگر دستاوردهای صندوق در سال 1404 می‌توان به عقد قرارداد باز به مبلغ 1600 میلیارد ریال با هدف تبدیل MSTID به بازوی پژوهشی فولاد مبارکه و تمرکز بر فرایند شتابدهی گرنت‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تشکیل 18 هسته پذیرفته‌شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه ادامه داد: این صندوق در سال گذشته به پیگیری اختصاص اعتبار مالیاتی شرکت‌های گروه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت MSTID و درج در آیین‌نامه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، انتخاب به‌عنوان برترین CVC کشور در نخستین دوره جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران و کسب تقدیرنامه دو ستاره در جایزه ملی تعالی سازمانی نیز نائل آمد. همچنین سیستم مدیریت مالی صندوق ارتقا پیدا کرد که شامل اصلاح کدینگ سرفصل‌های حسابداری و توسعه نرم‌افزارهای مالی بود.

مهم‌ترین اهداف MSTID در سال 1405

به گفته عباسی، این دستاوردها نشان‌دهنده تداوم رشد شرکت است که برای سرعت بخشیدن به آن، اهدافی در سال 1405 دنبال خواهد شد که شامل اخذ مجوز طرح پیشران Innovation Nexus و اجرای فاز اول، پیگیری افزایش سرمایه از طریق سهامداری شرکت‌های منتخب گروه فولاد مبارکه در MSTID، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار توسعه فناوری و کسب‌وکار و تجاری‌سازی و جذب فناوری از طریق همکاری‌های راهبردی با هویت‌های داخلی و بین‌المللی است. همچنین عقد قراردادهای باز با شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تولیدی بزرگ گروه به منظور جذب فناوری‌های توسعه‌یافته توسط پورتفو MSTID، پیگیری مشارکت در تأسیس شرکت مدیریت و مشاوره سرمایه‌گذاری به منظور تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و مدیریت پورتفو و پیگیری دریافت مابقی اعتبارات قطعی مالیاتی نیز در سال جاری دنبال می‌شود.

هدف‌گذاری برای خروج از سه طرح سرمایه‌گذاری

وی خروج از سه طرح سرمایه‌گذاری فعلی با هدف سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های گروه فولاد مبارکه و تهیه و اجرای پورتفو پروژه‌های توسعه فناوری را دیگر اهداف MSTID در سال 1405 دانست.

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با بیان اینکه سال 1404 را با بازنگری در استراتژی نوآوری گروه فولاد مبارکه آغاز کردیم، تصریح کرد: در واقع، از «آغازگر اکوسیستم نوآوری» و «معمار اکوسیستم نوآوری» گذر نمودیم و هدف جدیدی را دنبال کردیم که «رهبری اکوسیستم هماهنگ نوآوری» است.

عباسی با بیان اینکه تمام CVCهای کشور MSTID را الگوی خود قرار داده‌اند، گفت: همکاران ما در صندوق در حال رصد تمام تکنولوژی‌های خطوط مختلف فولاد مبارکه هستند تا مشخص شود کدام تکنولوژی‌ها نیاز به به‌روزرسانی دارد. همچنین رصد فناوری‌های نوین صنعت فولاد در جهان را به‌طور مستمر انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به مصداق‌های همکاری با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بنیاد ملی نخبگان، اضافه کرد: مسیر تکنولوگ شدن فولاد مبارکه از MSTID می‌گذرد. چند سال است که به توسعه فناوری‌های موردنیاز فولاد مبارکه پرداخته‌ایم که فناوری‌های پراهمیتی را شامل می‌شود. همچنین تاکنون با برگزاری رویداد فولادی‌شو در 11 استان کشور، 1003 طرح دریافت کردیم و برای 39 طرح مصوبه گرفتیم و در 35 طرح سرمایه‌گذاری کردیم. همچنین از ابتدا تا کنون در 29 شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام داده‌ایم که از این میان، دو شرکت خروج کرده و 3 شرکت در آستانه خروج قرار دارند.

پردرآمدترین و پرسودترین شرکت‌های پورتفو سرمایه‌گذاری MSTID

به گفته مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، طبق گزارش درآمدزایی شرکت‌های پورتفو MSTID در سال 1404، شرکت کیمیا صنعت اسپادانا پردرآمدترین شرکت و شرکت پناپ پرسودترین شرکت پورتفو MSTID بوده‌اند. همچنین بالاترین رشد درآمد مربوط به شرکت تکفام سازان طیف نور و بیشترین رشد سود نیز مربوط به شرکت منشور فناوری آریان بوده است.

عباسی گفت: با وجود مشکلات اشتغال در سال‌های اخیر، موفق شدیم در طول سه سال گذشته 220 نیروی جدید را جذب شرکت‌های پورتفو MSTID کنیم. همچنین گواهی دانش‌بنیانی MSTID از شرکت نوپا به شرکت نوآور ارتقا پیدا کرد.

همچنین محمدرضا ممتاز، معاون راهبری پروژه‌ها و امور شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با اشاره به طرح‌های توسعه فناوری این صندوق گفت: در یکی از این طرح‌ها، اولین قرارداد 40 ماژول غشایی الیاف توخالی پلیمری برای سامانه‌های تصفیه آب و پساب منعقد شد که می‌تواند تا چند برابر افزایش پیدا کند و کشور از واردات این نوع فیلترها بی‌نیاز شود.

در ادامه، گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش بازرس قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبات این مجمع نیز به شرح زیر بود؛ مبلغ 100 میلیارد ریال سود نقدی از مجموع سود قابل‌تقسیم میان سهامداران تقسیم گردید و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس و حسابرس اصلی انتخاب شد. همچنین شرکت‌های فولاد مبارکه، ایریسا، تأمین و فرآوری مواد معدنی، فنی و مهندسی فولاد مبارکه و فولاد سنگ به مدت دو سال دیگر به‌عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین روزنامه‌ اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.