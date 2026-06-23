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استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد:

کارکنان فولاد مبارکه در میدان تولید، با عمل خود فرهنگ حسینی را متجلی کردند/ بازگشت کوره شماره ۸ نماد روحیه جهادی و کار حسینی است

کارکنان فولاد مبارکه در میدان تولید، با عمل خود فرهنگ حسینی را متجلی کردند/ بازگشت کوره شماره ۸ نماد روحیه جهادی و کار حسینی است
کد خبر : 1803359
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استاد حوزه و دانشگاه گفت: کارکنان فولاد مبارکه در میدان تولید، با عمل خود فرهنگ حسینی را متجلی کردند. بازگشت کوره شماره ۸ نیز به‌عنوان نمادی از روحیه جهادی و کار حسینی در این مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات فولادمبارکه، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری، استاد حوزه و دانشگاه، امروز دوشنبه اول تیرماه در ویژه‌برنامه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و به یاد رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای و نیز همکار شهید عباس بهرامی در فولاد مبارکه، با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: هر زمان مردم ایران با توکل بر خدا، تبعیت از ولایت و روحیه جهادی وارد میدان شده‌اند، توانسته‌اند از سخت‌ترین شرایط عبور کرده و دشمنان را ناکام بگذارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها مسیر پیشرفت را ادامه داده است، افزود: دستاوردهای بزرگ علمی، صنعتی، دفاعی و اقتصادی کشور، نتیجه ایمان، خودباوری و اتکال به خداوند متعال است و نمونه‌هایی از آن در مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه قابل مشاهده است.

ماندگاری با اشاره به نقش جوانان متخصص کشور در تحقق پروژه‌های بزرگ تصریح کرد: بسیاری از طرح‌هایی که قدرت‌های جهانی تحقق آن‌ها را غیرممکن می‌دانستند، با تلاش نیروهای مؤمن و متخصص و با تکیه بر روحیه جهادی به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به تجربه کارکنان فولاد مبارکه در مواجهه با شرایط دشوار ادامه داد: این مجموعه هم تلخی خسارت‌ها و توقف‌ها حاصل از حملات دشمنان را تجربه کرده و هم شیرینی بازسازی، تلاش و بازگشت به تولید را با همت نیروهای خود پشت سر گذاشته است.

کارکنان فولاد مبارکه در میدان تولید، با عمل خود فرهنگ حسینی را متجلی کردند/ بازگشت کوره شماره ۸ نماد روحیه جهادی و کار حسینی است

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه موفقیت‌های کشور و صنایع بزرگ بر پایه ایمان و توکل شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: هرجا کار برای خدا و در مسیر خدمت به مردم انجام شده، برکت و پیشرفت نیز همراه آن بوده است. به گفته وی، سه مأموریت اصلی انسان شامل بندگی خدا، خدمت به خلق و ایستادگی در برابر دشمن است که انقلاب اسلامی نیز در همین مسیر حرکت کرده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه ایثار و خدمت افزود: عشق به امام حسین(ع) عامل تقویت مسئولیت‌پذیری، مجاهدت و خدمت‌رسانی در جامعه است و کارکنان فولاد مبارکه نیز با حضور مؤثر در میدان تولید، این روحیه را در عمل نشان می‌دهند.

ماندگاری همچنین بازگشت سریع واحدهای تولیدی فولاد مبارکه از جمله کوره شماره ۸ به مدار تولید را نمادی از روحیه جهادی دانست و تصریح کر: این دستاورد نشان داد که در سخت‌ترین شرایط نیز با توکل به خدا و تلاش جمعی، چرخه تولید کشور متوقف نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: کارکنان فولاد مبارکه با عملکرد خود نشان داده‌اند که فرهنگ عاشورایی تنها در شعار نیست، بلکه در میدان کار، تولید و خدمت به مردم نیز تجلی پیدا می‌کند.

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