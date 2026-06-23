به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، امروز دوشنبه اول تیرماه، فولاد مبارکه شاهد برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های معنوی، فرهنگی و آیینی بود که در آن، گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید، شهید عباس بهرامی، برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و تأکید بر پیوند فرهنگ عاشورایی با روحیه جهادی در عرصه تولید و صنعت مورد توجه قرار گرفت.

گرامیداشت شهید عباس بهرامی در فولاد مبارکه

یادمان شهید عباس بهرامی در فولاد مبارکه میزبان خانواده این شهید والامقام شد و خانواده وی با همراهی مدیرعامل و جمعی از معاونان این مجموعه، با حضور در محل شهادت و یادمان شهید، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

شهید عباس بهرامی در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی به صنعت کشور و مجتمع فولاد مبارکه به شهادت رسید و نام او به عنوان نمادی از ایثار، تعهد و خدمت در تاریخ این مجموعه صنعتی ماندگار شد.

در این آیین، مادر شهید بهرامی ضمن قدردانی از اقدام فولاد مبارکه در پاسداشت یاد فرزندش، اظهار کرد: از مدیرعامل و مجموعه فولاد مبارکه برای ایجاد یادمان محل شهادت فرزندم و نام‌گذاری یکی از نیروگاه‌های شرکت به نام شهید عباس بهرامی تشکر می‌کنم. وی با تأکید بر نقش تولید در اقتدار کشور، ابراز امیدواری کرد همکاران این شهید با انگیزه‌ای مضاعف مسیر خدمت و تولید را ادامه دهند.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد این شهید گفت: شهید عباس بهرامی از میان خانواده بزرگ فولاد مبارکه به مقام والای شهادت نائل شد و نام و یاد او برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

وی با اشاره به نصب یادمان در محل شهادت این شهید افزود: این یادمان با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهید عباس بهرامی برای نسل‌های آینده ایجاد شده است. زرندی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی فولاد مبارکه در حمله دشمن، تصریح کرد: این نیروگاه به نام شهید عباس بهرامی، همکار متعهد و فداکار فولاد مبارکه، نام‌گذاری شد تا یاد این شهید والامقام در یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های خودتأمینی انرژی در فولاد مبارکه ماندگار بماند.

هم‌نوایی کارکنان فولاد مبارکه با کاروان عاشورا

در ادامه این روز معنوی، مراسم عزاداری کارکنان مجتمع فولاد مبارکه همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور کارکنان نواحی چهارگانه تولیدی، خدمات فنی و پشتیبانی، ترابری، حراست و حفاظت فیزیکی برگزار شد.

در این آیین، دسته‌های عزاداری از بخش‌های مختلف مجتمع به سمت مسجد جامع فولاد مبارکه حرکت کرده و با مرثیه‌سرایی و عزاداری در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) شرکت کردند.

این مراسم با حضور پرشور کارکنان واحدهای مختلف و در فضایی معنوی برگزار شد و عزاداران ضمن گرامیداشت فرهنگ عاشورا، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های حسینی تأکید کردند.

آیین سوگواری و بزرگداشت شهید عباس بهرامی در مسجد جامع فولاد مبارکه

همچنین ویژه‌برنامه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و به یاد رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای و نیز همکار شهید عباس بهرامی، شهید حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به فولاد مبارکه، با حضور مدیرعامل، کارکنان مجتمع فولاد مبارکه، حجت‌الاسلام ماندگاری و خانواده این شهید والامقام در مسجد جامع این مجموعه صنعتی برگزار شد.

در این مراسم، حاضران ضمن عزاداری در سوگ حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان، یاد و خاطره شهدای راه حق و به‌ویژه شهید عباس بهرامی را گرامی داشتند.

همچنین کارکنان فولاد مبارکه با حضور در دسته‌های عزاداری و اجتماع در مسجد جامع این مجتمع، به‌صورت یکپارچه و باشکوه به عزاداری و سوگواری پرداختند و بار دیگر ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آرمان‌های شهدا ابراز کردند.

تأکید بر فرهنگ جهادی، ایمان و نقش تولید در اقتدار ملی

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری، استاد حوزه و دانشگاه نیز در این برنامه با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: هر زمان مردم ایران با توکل بر خدا، تبعیت از ولایت و روحیه جهادی وارد میدان شده‌اند، توانسته‌اند از سخت‌ترین شرایط عبور کرده و دشمنان را ناکام بگذارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها مسیر پیشرفت را ادامه داده است، افزود: دستاوردهای بزرگ علمی، صنعتی، دفاعی و اقتصادی کشور، نتیجه ایمان، خودباوری و اتکال به خداوند متعال است و نمونه‌هایی از آن در مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه قابل مشاهده است.

ماندگاری با اشاره به نقش جوانان متخصص کشور در تحقق پروژه‌های بزرگ تصریح کرد: بسیاری از طرح‌هایی که قدرت‌های جهانی تحقق آن‌ها را غیرممکن می‌دانستند، با تلاش نیروهای مؤمن و متخصص و با تکیه بر روحیه جهادی به نتیجه رسیده است.

وی همچنین با اشاره به تجربه کارکنان فولاد مبارکه در مواجهه با شرایط دشوار ادامه داد: این مجموعه هم تلخی خسارت‌ها و توقف‌ها حاصل از حملات دشمنان را تجربه کرده و هم شیرینی بازسازی، تلاش و بازگشت به تولید را با همت نیروهای خود پشت سر گذاشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه موفقیت‌های کشور و صنایع بزرگ بر پایه ایمان و توکل شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: هرجا کار برای خدا و در مسیر خدمت به مردم انجام شده، برکت و پیشرفت نیز همراه آن بوده است. به گفته وی، سه مأموریت اصلی انسان شامل بندگی خدا، خدمت به خلق و ایستادگی در برابر دشمن است که انقلاب اسلامی نیز در همین مسیر حرکت کرده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه ایثار و خدمت افزود: عشق به امام حسین(ع) عامل تقویت مسئولیت‌پذیری، مجاهدت و خدمت‌رسانی در جامعه است و کارکنان فولاد مبارکه نیز با حضور مؤثر در میدان تولید، این روحیه را در عمل نشان می‌دهند.

ماندگاری همچنین بازگشت سریع واحدهای تولیدی فولاد مبارکه از جمله کوره شماره ۸ به مدار تولید را نمادی از روحیه جهادی دانست و تأکید کرد: این دستاورد نشان داد که در سخت‌ترین شرایط نیز با توکل به خدا و تلاش جمعی، چرخه تولید کشور متوقف نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: کارکنان فولاد مبارکه با عملکرد خود نشان داده‌اند که فرهنگ عاشورایی تنها در شعار نیست، بلکه در میدان کار، تولید و خدمت به مردم نیز تجلی پیدا می‌کند.

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