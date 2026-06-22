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بازار مقاطع طویل در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن؛

رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!

رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!
کد خبر : 1802804
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قیمت‌های میلگرد در بازار داخلی اروپا طی هفته منتهی به چهارشنبه ۱۷ ژوئن ثابت ماند. با وجود تلاش کارخانه‌های ایتالیایی برای افزایش قیمت، تقاضای ضعیف مانع پذیرش افزایش‌ها در بازار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ ومعادن، فعالان بازار از تقاضای غیرمعمول ضعیف در این زمان از سال خبر دادند. خریداران به دلیل قیمت‌های بالا، شرایط نامساعد آب و هوایی و پیشرفت کند پروژه‌های ساختمانی، خرید محدودی انجام دادند.

یکی از معامله‌گران به فست‌مارکتز گفت: «معمولا ژوئن و جولای (خرداد و تیر) ماه‌های خوبی برای فروش هستند، اما تقاضا بیشتر شبیه زمستان شده است.»

در ایتالیا، قیمت‌های قابل معامله در محدوده وسیع ۷۱۰ تا ۷۷۰ یورو به ازای هر تن تحویل کارخانه بسته به منطقه متفاوت بود.

رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!شمال ایتالیا: ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو به ازای هر تن (بدون تغییر نسبت به هفته قبل)رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!جنوب ایتالیا: ۷۵۰ تا ۷۷۰ یورو به ازای هر تن (معامله معناداری در محدوده سقف قیمتی انجام نشد)رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!ارزیابی فست‌مارکتز برای میلگرد داخلی ایتالیا (تحویل کارخانه): ۷۱۰ تا ۷۵۰ یورو به ازای هر تن (بدون تغییر نسبت به هفته قبل).رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!اسپانیا : ۷۵۰ یورو به ازای هر تن (ثابت و هم‌راستا با قیمت‌های معامله‌شده).رکود بازار میلگرد و تیرآهن اروپا در فصل ساخت و ساز!اروپای شمالی: محدوده معاملاتی ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو به ازای هر تن. ارزیابی فست‌مارکتز: ۷۱۰ تا ۷۳۰ یورو به ازای هر تن (بدون تغییر).

قیمت تیرآهن داخلی نیز نسبت به ماه قبل ثابت ماند و سطوح قابل معامله آن در سراسر اروپا بین ۷۹۰ تا ۸۲۰ یورو در هر تن گزارش شد.

ارزیابی هفتگی فست‌مارکتز برای مفتول (کیفیت مش) داخلی در شمال اروپا، ۷۰۵ تا ۷۲۰ یورو در روز چهارشنبه بود که نسبت به هفته ماقبل تغییری نکرد.

نتیجه: معاملات همچنان در محدوده‌های تعیین‌شده انجام شد و خریداران رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفتند.

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