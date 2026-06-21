نقش راهبردی معاونت خرید در تعالی سازمانی و توسعه پایدار زنجیره تأمین

یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، گسترش و بازنگری مستمر زمینه‌های فعالیت تأمین‌کنندگان و منابع تأمین بوده است. در این راستا، کمیته فنی بازرگانی شرکت با صدور مصوبات متعدد تخصصی نقش مؤثری در توسعه ظرفیت‌های تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین ایفا کرده است.

برگزاری جلسات و همایش‌های مختلف و نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی نیز از دیگر اقدامات شاخص این حوزه به شمار می‌رود. این رویدادها با هدف شناسایی توانمندی‌های داخلی، ایجاد فرصت‌های همکاری مشترک و توسعه ظرفیت‌های تأمین داخلی برگزار شد و زمینه مناسبی برای ارتباط مؤثر میان شرکت و سازندگان و تأمین‌کنندگان توانمند کشور فراهم کرد.

در حوزه توسعه تأمین و بومی‌سازی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است. افزایش تعداد کالاهای بومی‌سازی‌شده، شناسایی منابع جدید تأمین، انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان جدید، افزایش تعداد مدارک فنی تهیه‌شده توسط تأمین‌کنندگان و توسعه دانش فنی داخلی از جمله نتایج این رویکرد بوده است. همچنین با تمرکز بر کالاهای استراتژیک، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بومی‌سازی و حمایت از سازندگان داخلی با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی دنبال شده است.

حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، خرید بخشی از سهام شرکت‌های راهبردی، تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای ساخت تجهیزات و کالاهای استراتژیک و همچنین انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، از دیگر اقدامات مؤثر انجام‌شده در این حوزه به شمار می‌رود. این سیاست‌ها علاوه بر توسعه توانمندی‌های داخلی، موجب افزایش پایداری زنجیره تأمین و کاهش ریسک‌های تأمین شده است.

معاونت خرید همچنین با هدف ارتقای کیفیت و پایداری زنجیره تأمین، پروژه رتبه‌بندی تخصصی تأمین‌کنندگان را در دستور کار قرار داده است. این اقدام امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تأمین‌کنندگان و انتخاب اثربخش‌تر شرکای تجاری را فراهم خواهد کرد. در کنار این موضوع، بازنگری و اصلاح مستمر رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نیز دنبال شده است. به‌عنوان نمونه، اصلاح فرایند ارزیابی شرکت‌های دارای جنبه‌های زیست‌محیطی و بازنگری فرم‌های مرتبط در گردش‌کارهای سازمانی، گامی مهم در جهت ارتقای مسئولیت‌پذیری و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی و استقرار منشور انتخاب و حفظ مسئولانه تأمین‌کنندگان، نشان‌دهنده توجه ویژه شرکت به اصول حکمرانی، شفافیت و توسعه روابط بلندمدت با شرکای تجاری است. این رویکرد موجب تقویت اعتماد متقابل و ارتقای سطح همکاری‌های پایدار در زنجیره تأمین شده است.

در نهایت، افزایش قراردادهای باز و بلندمدت با تأمین‌کنندگان منتخب، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای معاونت خرید در مسیر تعالی سازمانی بوده است. این رویکرد ضمن ایجاد ثبات در تأمین کالاها و خدمات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را برای طرفین فراهم کرده است.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که معاونت خرید با نگاهی راهبردی و توسعه‌محور، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان سازمان، ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین و دست‌یابی به شاخص‌های تعالی سازمانی ایفا می‌کند و مسیر توسعه پایدار را با قدرت ادامه می‌دهد.