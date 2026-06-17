بهزاد شیرانی، مدیر واحد بازرسی فنی و اتوماسیون فولاد مبارکه، با تأیید این خبر اعلام کرد: با راه‌اندازی این آزمایشگاه در شرکت فولاد مبارکه، امکان تنظیم و کالیبراسیون فلومترهای تا قطر ۸ اینچ با استفاده از سیال آب و به روش مقایسه‌ای در داخل مجموعه فراهم شده است. به گفته وی، با ایجاد این ظرفیت، شرکت دیگر نیازی به ارسال سفارش‌های کالیبراسیون فلومترهای صنعتی به مراجع بیرونی و ذی‌صلاح نخواهد داشت. همچنین این امکان فراهم شده است که در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، درخواست‌های سایر مجموعه‌ها نیز پذیرفته شود و از این طریق ارزش افزوده و آورده اقتصادی برای شرکت ایجاد گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت عملکرد فلومترها در حوزه اندازه‌گیری میزان جریان در فرایند سیالات اشاره و اضافه کرد: امروزه حرکت در مسیر فولاد سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت فولادسازی یکی از مهم‌ترین راهبردها محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو راه‌اندازی این آزمایشگاه می‌تواند در استفاده بهینه از منابع انرژی شرکت و به‌طورکلی حرکت در مسیر فولاد سبز مؤثر باشد.

کنترل، مدیریت مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه و افزایش بهره‌وری خطوط تولید

رئیس واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون فولاد مبارکه نیز درباره عملکرد فلومترها اضافه کرد: فلومترها از تجهیزات کلیدی اندازه‌گیری در صنایع به شماره می‌آیند و وظیفه اندازه‌گیری دِبی و مقدار جریان سیالاتی مانند آب، گاز، بخار و سایر فرایندهای سیالات را بر عهده دارند. دقت عملکرد این تجهیزات نقش مهمی در کنترل، مدیریت مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه و افزایش بهره‌وری خطوط تولید ایفا می‌کند.

کامران کلوشانی با تأکید بر اینکه در فرایند تولید فولاد، پایش و مدیریت دقیق مصرف سیالات و به‌طور مشخص عملکرد فلومترها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: افزایش تعداد تجهیزات اندازه‌گیری دِبی در سال‌های اخیر و نیاز روزافزون به کالیبراسیون، تعمیر و بهبود عملکرد آن‌ها، نیاز به ایجاد یک مرجع تخصصی در داخل شرکت را بیش‌ازپیش نمایان ساخت.

وی با اشاره به وضعیت پیش از راه‌اندازی این آزمایشگاه افزود: پیش از این، بیش از ۲۰۰۰ فلومتر نصب‌شده در واحدهای مختلف فولاد مبارکه فاقد یک مرکز تخصصی داخلی برای انجام خدمات تست، کالیبراسیون و تعمیر بودند و این خدمات از طریق مراکز بیرونی تأمین می‌شد. همچنین در زمان خرید فلومترها، مرجع تخصصی مشخصی در شرکت برای مشاوره و اظهارنظر درباره نوع تجهیز، فناوری مورد استفاده و انجام کنترل‌های کیفی پیش از ارسال به انبار وجود نداشت. این مسائل افزون بر تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به سازمان و افزایش زمان توقف تجهیزات، موجب طولانی‌تر شدن فرایند تست، تنظیم و کالیبراسیون نیز می‌شد.

طراحی، ساخت، پیکربندی، تهیه دستورالعمل‌ها، تدوین مستندات فنی، استقرار الزامات استاندارد و گواهینامه توسط متخصصان شرکت

رئیس واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: تمامی مراحل طراحی، ساخت، پیکربندی، تهیه دستورالعمل‌ها، تدوین مستندات فنی، استقرار الزامات استاندارد و گواهینامه ISO/IEC 17025 توسط متخصصان شرکت و بدون بهره‌گیری از منابع خارجی انجام شده است که نمونه‌هایی موفق از اتکا به دانش فنی و توانمندی سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه به شمار می‌رود.

وی راه‌اندازی آزمایشگاه‌های کالیبراسیون و تعمیر فلومتر صنعتی را گام ارزشمندی در مسیر بومی‌سازی خدمات تخصصی، توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری، افزایش بهره‌وری فولاد مبارکه در حوزه خودکفایی و تعالی فنی دانست.

کارشناس نگهداری تعمیر و تجهیزات آزمایشگاهی فولاد مبارکه نیز با اشاره به مهم‌ترین مزایای دریافت این گواهینامه تخصصی افزود: با کسب این گواهینامه، فولاد مبارکه به‌عنوان مرجع تخصصی برای انتخاب، ارزیابی و کالیبراسیون فلومترها شناخته شد و مزایای دیگری نظیر امکان انجام آزمون‌های پذیرش تجهیزات پیش از ورود به انبار، کاهش زمان تعمیر و کالیبراسیون، ارتقای دانش فنی در زمینه نصب، بهره‌برداری و نگهداری فلومترها و افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌های اندازه‌گیری حاصل شد.

حدود ۶۴ میلیارد ریال صرفه‌جویی مستقیم برای شرکت

علیرضا کوشش افزود: همچنان که اشاره شد، راه‌اندازی این آزمایشگاه در فولاد مبارکه علاوه بر موارد فنی، از نظر اقتصادی نیز ارزش‌آفرین بوده است تا جایی که باتوجه‌به هزینه متوسط کالیبراسیون هر فلومتر در مراکز بیرونی (۸۰ میلیون تومان) و تعداد بالای فلومترهای الکترومغناطیسی، ورتکس و توربینی مورداستفاده در فولاد مبارکه (حدود ۸۰۰ دستگاه)، راه‌اندازی این آزمایشگاه سالانه حدود ۶۴ میلیارد ریال صرفه‌جویی مستقیم برای شرکت به همراه خواهد داشت.

بهزاد شیرانی، مدیر واحد بازرسی فنی و اتوماسیون فولاد مبارکه، در خاتمه، موفقیت در راه‌اندازی آزمایشگاه تست، کالیبراسیون و تعمیر فلومترهای صنعتی و گواهینامه صلاحیت ISO/EC 17025 را حاصل حمایت‌های ارزشمند مدیریت ارشد شرکت و همچنین همکاری صمیمانه معاونان و مدیران ارشد فولاد مبارکه دانست و در این راستا از همت و تلاش تمامی همکاران واحد ابزاردقیق و کالیبراسیون که با دانش فنی، تعهد و تلاش مستمر خود در تمامی مراحل طراحی، ساخت، استقرار الزامات استاندارد و راه‌اندازی و بهره‌برداری از این آزمایشگاه نقش‌آفرینی کردند و فولاد مبارکه را در مسیر ارتقای دانش فنی رهنمون ساختند، قدردانی کرد.