معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بازدید از فولاد مبارکه مطرح کرد:
بازسازی فولاد مبارکه با زمان یکپنجم پیشبینیها
سید مهدی بنیطبا، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، در بازدیدی میدانی از مجتمع فولاد مبارکه، ضمن ارزیابی ابعاد تخریبها و روند بازسازی این قطب فولادسازی، اعلام کرد آنچه در میدان عمل مشاهده شده، از برآوردهای اولیه بسیار جلوتر است و زمان بازسازی به حدود یکپنجم پیشبینیها کاهش یافته است. او این روند خیرهکننده را «مصداق عینی جهاد» دانست. در ادامه این بازدید، در نشستی با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، ابعاد خسارتها و برنامههای گروه برای صیانت از نیروی انسانی، مدیریت التهاب بازار فولاد و تداوم تولید با تکیه بر توان داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولادمبارکه، سید مهدی بنی طبا معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مدیران این مرکز روز یکشنبه ۲۴ خردادماه سال ۱۴۰۵ به همراه جمعی از مدیران این مرکز از نواحی آسیبدیده فولاد مبارکه بهصورت میدانی بازدید کردند و در نشست مشترکی با سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به بررسی ابعاد حمله و تخریب بخشهای مختلف فولاد مبارکه پرداختند.
دو راهبرد اصلی فولاد مبارکه پس از حمله
در ابتدای این نشست که معاونان و مدیران ارشد فولاد مبارکه نیز حضور داشتند، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با ارائه گزارشی از نقش فولاد مبارکه در تولید فولاد و اقتصاد کشور و جایگاه فولاد مبارکه در رتبهبندی جهانی، به تشریح میزان خسارتها به بخشهای آسیبدیده فولاد مبارکه و بازسازی موفقیتآمیز کوره شماره ۸ در بازه زمان ۴۵ روز پرداخت و گفت: باتوجهبه شرایط کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ پیشبینیها و تدابیر لازم در صورت حمله دشمن به فولاد مبارکه در قالب چندین سناریو انجام شده بود تا در صورت وقوع حمله با کمترین آسیب و خسارت مواجه شویم.
وی اظهار داشت: پس از حمله به فولاد مبارکه و بعد از دغدغه مراقبت از جان از کارکنان و حفظ اشتغال و شرایط روحی آنها دو راهبرد مه بازسازی و نوسازی نواحی آسیبدیده و مدیریت بحران در بازار فولاد کشور را در دستور کار قرار دادیم که خوشبختانه در حوزه نوسازی با راهاندازی کوره شماره ۸ و در زمینه کنترل التهاب بازار نیز با ۲۲ عرضه به توفیقات خوبی دستیافتهایم.
زرندی ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان به مجموعه فولاد مبارکه در مسیر بازسازی و نوسازی گفت: فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ علیرغم همه محدودیتها و افزایش قیمت غیرکارشناسی حاملهای انرژی از جمله گاز که یکی از مزیتها برای صنعت فولاد کشور محسوب میشد، توانست ۷.۵ میلیون تن فولاد در شرکت مادر و در گروه فولاد مبارکه نیز ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تن فولاد تولید نماید و به بالاترین رکوردهای تولید در کل ادوار بهرهبرداری شرکت و گروه دست یابد. این در حالی است که بر حسب این میزان تولید توانست در رتبهبندی جهانی نیز با یک پله صعود از جایگاه ۴۴ به ۴۳ صعود نماید؛ فلذا بدون شک امروز ظرفیتهای علمی و تخصصی بسیار ارزشمندی در حوزه ساخت و تولید و راهاندازی واحدهای تولید ایجاد شده است که باید با بسیج منابع شرایط بازگشت مجموعهها به روال عادی خود فراهم گردد.
تلاش متخصصان فولاد مبارکه؛ همسنگ مجاهدت در دفاع از کشور
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهداف خود و هیئت همراه از حضور در فولاد مبارکه گفت: امروز برابر تأکید ریاست مجلس شورای اسلامی و با هدف بررسی میدانی و تهیه گزارش از میزان خسارتهای وارده به فولاد مبارکه و روند بازسازی و همچنین راستیآزمایی اخبار و روایتهایی که بعد از بمباران تا به امروز در باره فولاد مبارکه منتشر شده به این شرکت آمدیم تا بلکه بتوانیم به سهم خود گامی در مسیر بهترشدن شرایط در این شرکت برداشته باشیم.
سید مهدی بنی طبا با اشاره به بازدید خود از فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: باتوجهبه این که فولاد مبارکه از سرمایههای ملی کشور است، دیدن صحنههای پس از بمباران فولاد مبارکه برای هر ایرانی بسیار دردناک و ناراحتکننده و نشاندهنده اوج شقاوت و کینهتوزی دشمن است. دشمنی که نهفقط با تخریب بخشهای مختلف این کارخانه سعی داشت به تولید و اقتصاد ما ضربه بزند؛ بلکه با تبلیغات پس از تخریب نیز تلاش کرد تا ناامیدی را به کشور تزریق کندو دشمن با حمله به زیرساختهای اقتصادی از جمله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان که قلب فولادسازی کشور است، نشان داد که فقط با زیرساختهای هستهای و موشکی ما مشکل ندارد و توسعه کشور را مورد هدف قرار داده است.
وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای بازسازی بخشهای آسیبدیده اظهار کرد: در واقع لحظه، لحظۀ تلاش متخصصان فولاد مبارکه برای بازسازی همانند لحظاتی است که رزمندگان در دفاع از میهن پای لانچرها به منصه ظهور میگذارند. جریان بازسازی در فولاد مبارکه این پیام را برای دشمنان مخابره میکند که اگر بارها و باره هم مورد حمله قرار بگیریم چیزی از اراده ما در مسیر اقتدار و عزت کم نمیکند و موجب بازدارندگی چرخ اقتصاد و اراده مردم ما نخواهد شد.
بازسازی فولاد مبارکه بدون اتکا به متخصصان خارجی امیدآفرین است
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از بازسازی سریع و وارد مدار شدن کوره شماره ۸ فولاد مبارکه با اتکا به توان متخصصان و مهندسان ایرانی بدون وابستگی به کارشناسان خارجی گفت: این اتفاق برای صنعت و بهخصوص صنعت فولاد کشور بسیار امیدبخش است.
وی با اشاره به این که داشتن گزارشهای مستند و مستدل از میزان خسارتهای وارده به فولاد مبارکه و همچنین برآورد میزان بودجه برای جبران خسارتها برای مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است گفت: با تجمیع و ارائه این گزارشها تلاش حداکثری خود را برای یاریرساندن به فرایند بازسازی به کار خواهیم بست.
بنی طبا در بخش پایانی سخنان خود گفت: مسئولیتپذیری فولاد مبارکه و این که مجموعه فولاد مبارکه، خود، متولی بازسازی و نوسازی شرکت شدهاند بسیار حائز اهمیت و مسرتبخش و نشاندهنده غیرت و همیت خانواده فولاد مبارکه است. همچنین در این شرایط این مسئله نیز بسیار اهمیت دارد که گزارشهایی که ما در تهران از میزان هزینه موردنیاز و روند فرایند بازسازی فولاد مبارکه دریافت میکنیم با آن چیزی که بهصورت میدانی مشاهده کردیم بسیار متفاوت است. بهجرئت میتوان گفت اعداد و زمان بازسازی که از گزارشهای کارشناسی که به تهران رسیده است در فولاد مبارکه و در میدان عمل تا حدود یکپنجم کمتر است و این روند امیدبخش به همان غیرت پولادمردان فولاد مبارکه اصفهان که پایکار ایستادهاند، مربوط میشود.