صعود در عصر انقباض جهانی

به گزارش ایلنا به نقلاز روابط عمومی فولاد مبارکه، در حالی که صنعت فولاد جهان در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۲ درصدی تولید و رکودی فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کرد، غول‌های صنعتی خاورمیانه مسیر متفاوتی را برگزیدند. گزارش سال ۲۰۲۶ انجمن جهانی فولاد حاوی یک پیام روشن برای بازارهای بین‌المللی است؛ شرکت فولاد مبارکه نه تنها جایگاه خود را در این اقیانوس متلاطم حفظ کرده، بلکه با صعود به رتبه چهل‌وسوم برترین تولیدکنندگان جهان، به نمادی از تاب‌آوری صنعتی تبدیل شده است. این صعود در حالی رخ داد که منطقه با پیچیده‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیک و تهدیدات امنیتی، از جمله حملات به زیرساخت‌های صنعتی، روبرو بود. " صعود در عصر رکود جهانی "

تولید جهانی فولاد خام در سال ۲۰۲۵ به ۱٬۸۴۹ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی از اوج تاریخی سال ۲۰۲۱ است. در شرایطی که قدرت‌های سنتی نظیر ژاپن، روسیه و کره جنوبی با افت تولید مواجه شدند، ایران با ثبت رشد ۱.۹ درصدی و تولید ۳۲ میلیون تن فولاد، جایگاه خود را در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر جهان تثبیت کرد.

در مرکز این رشد ملی، فولاد مبارکه با ثبت تولید ۱۰.۲۹ میلیون تن، موفق شد رتبه جهانی خود را از ۴۴ به ۴۳ ارتقا دهد. این موفقیت فراتر از یک عدد آماری، نشان ‌دهنده توانایی شرکت در مدیریت بحران و تداوم زنجیره تأمین در سخت ‌ترین شرایط عملیاتی است.

" پادشاهی آهن اسفنجی؛ مزیت در عصر فولاد سبز "

یکی از درخشان ‌ترین نقاط قوت در کارنامه بین‌المللی ایران که فولاد مبارکه پیشران آن است، دستیابی به رتبه اول جهان در تولید آهن احیای مستقیم (DRI) است. ایران در سال ۲۰۲۵ با تولید ۳۷.۲ میلیون تن DRI، تقریباً یک ‌چهارم از سهم تولید جهانی این محصول کلیدی را به خود اختصاص داد. این برتری تنها یک مزیت کمّی نیست، بلکه یک برتری کیفی در مسیر فولاد سبز محسوب می‌شود. در حالی که ۶۹.۴ درصد از فولاد جهان همچنان به روش سنتی و آلاینده کوره بلند تولید می‌شود، ساختار تکنولوژیک ایران به گونه‌ای است که ۹۱.۹ درصد تولید آن از مسیر کوره قوس الکتریک (EAF) می ‌گذرد. شدت انتشار کربن در این روش (۱.۶۶ تن CO2) به مراتب کمتر از روش کوره بلند (۲.۶۶ تن) است که این موضوع فولاد مبارکه را در موقعیتی ممتاز برای مواجهه با قوانین سخت‌گیرانه کربنی آینده، نظیر مکانیزم CBAM اتحادیه اروپا، قرار می‌دهد.

" دژ مستحکم تولید؛ تاب‌ آوری ژئوپلیتیک "

صعود فولاد مبارکه در رده ‌بندی جهانی، در بستری از محدودیت‌های انرژی، تحریم‌های تکنولوژیک و تهدیدهای فیزیکی مستقیم حاصل شده است. برخلاف بسیاری از رقبای جهانی که در محیط ‌های پایدار فعالیت می‌کنند، فولاد مبارکه توانسته است با تکیه بر دانش بومی و استراتژی «تداوم تولید در شرایط ریسک»، به عنوان لنگرگاه ثبات اقتصادی در زنجیره ارزش فولاد منطقه عمل کند. این مجتمع عظیم صنعتی ثابت کرد که حتی در بین تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیک، ظرفیت‌های صنعتی ایران نه تنها متوقف نمی‌شوند، بلکه به رشد خود ادامه می‌دهند.

" قدرت ‌نمایی در بازارهای بین‌المللی "

ایران در سال ۲۰۲۵ با صادرات ۱۳.۵ میلیون تن فولاد، جایگاه دهمین صادرکننده بزرگ جهان را حفظ کرد. نکته حائز اهمیت، رتبه چهارم ایران در «صادرات خالص» (مازاد صادرات نسبت به واردات) است که با رقم ۱۲.۰ میلیون تن، پس از چین، ژاپن و کره جنوبی قرار گرفته است. این آمار نشان‌ دهنده آن است که فولاد مبارکه و صنعت فولاد ایران، فراتر از تأمین نیاز داخلی (با مصرف سرانه ۲۱۹ کیلوگرم که بالاتر از میانگین جهانی ۲۰۹ کیلوگرم است)، به یک کنشگر تهاجمی و تأثیرگذار در بازارهای صادراتی تبدیل شده‌اند.

" چشم‌انداز آینده؛ فراتر از رتبه ۴۳ "

اگرچه صعود به رتبه ۴۳ جهان دستاورد بزرگی است، اما پتانسیل‌های نهفته در فولاد مبارکه، مسیر روشن ‌تری را نوید می‌دهد. با گذار جهانی به سمت هیدروژن و فولاد کم‌کربن، زیرساخت‌های احیای مستقیم این شرکت می‌تواند به سکوی پرشی برای رهبری بازار فولاد سبز در منطقه تبدیل شود. فولاد مبارکه امروز پیامی روشن به بازارهای جهانی مخابره می‌کند؛ این شرکت دیگر تنها یک تولیدکننده ملی و منطقه ای نیست، بلکه یک «قدرت تاب‌آور» (Resilient Power) در صنعت فولاد است که توانسته است بحران‌های ژئوپلیتیک را به فرصتی برای تثبیت برتری تکنولوژیک و ارتقای جایگاه جهانی خود تبدیل کند.

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