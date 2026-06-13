مدیرعامل فولاد مبارکه در برنامه صف اول شبکه خبر مطرح کرد:
بازگشت کوره ۸؛ نقطه مهار نوسان در بازار فولاد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع در مدت ۴۵ روز، تأکید کرد: این اقدام در شرایطی انجام شد که بازار فولاد با نوسان و التهاب مواجه بود و بازگشت سریع این واحد تولیدی نقش مهمی در مدیریت عرضه و بازگرداندن ثبات به بازار ایفا کرد. سعید زرندی در برنامه «صف اول» شبکه خبر تصریح کرد: این دستاورد حاصل دانش فنی متخصصان ایرانی، بومیسازی و کار تیمی است و توانسته در کوتاهترین زمان ممکن هم تولید را احیا کند و هم از تشدید فشارهای قیمتی در بازار جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ؛ سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در برنامه صف اول شبکه خبر سیما با تشریح ابعاد حمله به فولاد مبارکه، روند بازسازی و ثبت رکورد تاریخی احیای کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع در مدت ۴۵ روز را نمادی از توان ملی، دانش فنی متخصصان ایرانی، بومیسازی و کار تیمی دانست و اظهار کرد: دشمنان با هدف قرار دادن فولاد مبارکه به دنبال ضربه زدن به شریان اصلی صنعت کشور بود، اما این مجموعه توانست در کوتاهترین زمان ممکن تولید را احیا و بازار را مدیریت کند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی فولاد مبارکه افزود: در بازدید اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از فولاد مبارکه، وی تأکید کرد که فولاد مبارکه نه یک صنعت استانی و نه حتی صرفاً یک صنعت ملی، بلکه یک صنعت بینالمللی است که به نمایندگی از ایران در حوزه صنعت شناخته میشود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: فولاد مبارکه حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده و زنجیرهای کامل از سنگ تا رنگ را در اختیار دارد؛ از معدن، کنسانترهسازی، گندلهسازی و آهن اسفنجی گرفته تا تولید فولاد خام، نورد گرم، نورد سرد و تولید محصولات متنوع فولادی.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه این مجموعه صنعتی در اوج شرایط جنگی و سالهای نخست انقلاب طراحی و پایهگذاری شد، تصریح کرد: سال گذشته فولاد مبارکه بالاترین میزان تولید خود در ۳۳ سال گذشته را به ثبت رساند؛ بهگونهای که تولید فولاد در مجتمع به ۷.۵ میلیون تن و در کل گروه به بیش از ۱۰.۸۹ میلیون تن رسید. امروز یکسوم ظرفیت تولید فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه قرار دارد.
زرندی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱.۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم که این رقم نیز بالاترین میزان صادرات در طول ۳۳ سال فعالیت شرکت بوده است. محصولات فولاد مبارکه در بازارهای شرق آسیا و برخی کشورهای آفریقایی حضور دارند و به کیفیت شناخته میشوند. همچنین فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده ورقهای فولادی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به شمار میرود و در زمره شرکتهای بزرگ فولادی جهان قرار دارد.
وی افزود: فولاد مبارکه در حوزه تعالی سازمانی نیز جزو شرکتهای سرآمد کشور است و در اسفندماه بهعنوان شرکت برتر کشور در حوزه تعالی سازمانی انتخاب شد.
هدف دشمن، ضربه به شریان اصلی صنعت کشور بود
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به خسارات واردشده به این مجتمع صنعتی گفت: آسیبهای وارده بسیار جدی بود؛ زیرا با هدف قرار دادن فولاد مبارکه در واقع یک زنجیره گسترده صنعتی شامل خودروسازی، لوازم خانگی و صدها واحد پاییندستی تحت تأثیر قرار میگرفت.
وی افزود: با توجه به شرایط منطقه و پیشبینی سناریوهای مختلف، از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ کمیته مدیریت بحران را در شرکت تشکیل داده بودیم و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز جلسات منظم هفتگی و دو هفتهای برای بررسی سناریوهای احتمالی برگزار میشد.
زرندی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ سناریوی مختلف برای شرایط بحرانی تدوین شده بود و به همین دلیل پس از وقوع حادثه، در کمتر از ۱۴ دقیقه چند هزار نفر از کارکنان تخلیه شدند. متأسفانه در این حادثه یکی از همکاران متعهد و پرتلاش به نام عباس بهرامی به مقام پرفیض شهادت نائل آمدند و تعدادی از همکاران نیز مجروح شدند، اما مدیریت بحران به بهترین شکل انجام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از حادثه، اقدامات ایمنسازی و تثبیت شرایط آغاز شد، تیمهای ارزیابی خسارت تشکیل شدند و همزمان موضوع بازار، بازسازی و نوسازی در دستور کار قرار گرفت.
فولاد مبارکه؛ تأمینکننده ۱۳۰۰ مصرفکننده مستقیم
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به گستره اثرگذاری این صنعت گفت: فولاد مبارکه حداقل ۱۳۰۰ مصرفکننده مستقیم دارد که هر کدام نیز به صدها و هزاران واحد پاییندستی متصل هستند، بنابراین میدانستیم که آسیب به فولاد مبارکه میتواند کل کشور را تحت تأثیر قرار دهد و از همین رو برنامه بازیابی سریع در اولویت قرار گرفت.
وی با اشاره به راهاندازی مجدد کوره شماره ۸ ناحیه فولادسازی این مجتمع افزود: بسیاری معتقد بودند بازگشت حتی یک خط تولید به مدار، چند سال زمان نیاز دارد، اما ما توانستیم کوره شماره ۸ را در مدت ۴۵ روز به بهرهبرداری برسانیم؛ اتفاقی که نماد توانایی ملی و افتخاری برای صنعت کشور است.
سه عامل موفقیت در احیای کوره شماره ۸ فولاد مبارکه
زرندی با بیان اینکه برآورد اولیه برای راهاندازی نخستین کوره حداقل چهار ماه بود، گفت: در شرایطی که التهاب بازار افزایش یافته و قیمتها جهش کرده بود، تیم مدیریتی مجتمع اعلام کرد که میتواند این پروژه را در زمانی بسیار کوتاهتر به سرانجام برساند.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به توان کارشناسان و متخصصان فولاد مبارکه اعتماد کرد و نتیجه این اعتماد، ثبت رکورد تاریخی احیای کوره شماره ۸ در ۴۵ روز بود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه سه عامل اصلی این موفقیت را برشمرد و گفت: نخست، دانش عمیق و تجربه ارزشمند متخصصان فولاد مبارکه؛ دوم، دستاوردهای بومیسازی که حاصل سالها سرمایهگذاری و تأکید بر خودکفایی بوده است و سوم، اعتماد، همدلی و کار تیمی.
زرندی تصریح کرد: از نخستین روز پس از آتشبس، عملیات آواربرداری و بازسازی بهصورت همزمان آغاز شد. قطعات مورد نیاز پیش از این بومیسازی شده بود و شرکتهای توانمند داخلی نیز در کنار فولاد مبارکه قرار گرفتند. همین عوامل موجب شد نخستین ذوب تنها ۴۵ روز پس از آغاز عملیات بازسازی انجام شود.
دو خط قرمز فولاد مبارکه؛ نیروی انسانی و بازار
وی با اشاره به سیاستهای شرکت در دوران بحران اظهار کرد: از ابتدای کار دو خط قرمز برای خود تعریف کردیم؛ نخست حفظ نیروی انسانی و دوم مدیریت بازار.
زرندی افزود: در این مدت از بیش از ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی گروه فولاد مبارکه حمایت شد و هیچ تعدیل نیرویی صورت نگرفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر بازار دچار التهاب میشد، تمام اقدامات بازسازی تحت تأثیر قرار میگرفت؛ به همین دلیل از روزهای ابتدایی، فعالیت مجتمع فولاد مبارکه از سر گرفته شد و در هفتم اردیبهشتماه نخستین عرضه محصولات انجام شد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: بخشی از محمولههای صادراتی که در بنادر و پای کشتی قرار داشت، به اصفهان بازگردانده شد تا نیاز بازار داخلی تأمین شود. نتیجه این اقدام آن بود که قیمتها که بهشدت افزایش یافته بود، به تدریج کاهش یافت و حتی به سطح پیش از بحران بازگشت.
وی افزود: از هفتم اردیبهشت تا امروز، فولاد مبارکه ۲۲ نوبت عرضه محصولات مختلف را انجام داده و قیمتها در اکثر محصولات به سطح قبل بازگشته یا حتی پایینتر آمده است.
زرندی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم هیچ باری بر دوش دولت قرار نگیرد و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حال مردم، با افزایش عرضه و مدیریت بازار از ایجاد التهاب جلوگیری کنیم.
استفاده از ظرفیت همه شرکتهای گروه برای مدیریت بحران
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: برای حفظ تولید و تأمین نیاز بازار از تمامی ظرفیتهای گروه از جمله فولاد هرمزگان، فولاد جهانآرا و فولاد سفیددشت استفاده شد و مواد و محصولات مورد نیاز به سرعت در زنجیره تولید جابهجا شدند.
وی افزود: با وجود ابعاد گسترده بحران، نه در حوزه نیروی انسانی و نه در حوزه بازار با چالش جدی مواجه نشدیم و توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.
بازسازی با یکدهم برآوردهای اولیه
زرندی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با وجود پیشنهادهای مختلف از سوی شرکتها و پیمانکاران داخلی و خارجی، تمامی پروژههای بازسازی از طریق فرآیندهای شفاف و مناقصه عمومی اجرا شد.
وی افزود: هزینههای بازسازی با مدیریت دقیق به حدود یکدهم برآوردهای اولیه کاهش یافت و روند بازسازی مرحله به مرحله در حال پیشرفت است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه دانش ایرانی، توان متخصصان داخلی، بومیسازی و اعتماد به جوانان کشور است.
دستاوردهای مسئولیت اجتماعی، از آب تا سلامت
زرندی با اشاره به اقدامات مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه گفت: در سالهای اخیر پروژههای متعددی در این حوزه اجرا شده که از مهمترین آنها مشارکت در پروژه انتقال آب به اصفهان و اجرای برنامههای گسترده کاهش مصرف آب بوده است.
وی افزود: میزان مصرف آب در فولاد مبارکه به حدود ۲.۵ مترمکعب به ازای هر تن فولاد رسیده که از شاخصهای ممتاز در سطح جهانی محسوب میشود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین به اجرای طرح بزرگ غربالگری و پیشگیری از سرطان اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر اجرا شد که در نتیجه آن بیش از ۲۵۰ مورد بیماری در مراحل اولیه شناسایی شد و با اجرای این طرح حدود ۸ هزار میلیارد تومان به اقتصاد مردم کمک شد.