این گزارش شامل شرکت‌هایی است که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند و تصویر دقیقی از آرایش قدرت در صنعت فولاد جهان ارائه می‌دهد.

بائواستیل در صدر؛ فاصله معنادار با رقباء

بر اساس این فهرست، گروه بائواستیل چین با تولید حدود ۱۲۵ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۵ همچنان رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. با وجود اینکه این شرکت نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از ۵ میلیون تن کاهش تولید را تجربه کرده، اما همچنان با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به رقبا در جایگاه اول ایستاده است و عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار جهانی فولاد دارد.

آرسلورمیتال در جایگاه دوم جهانی

در رتبه دوم این فهرست، شرکت آرسلورمیتال لوکزامبورگ قرار دارد؛ غول فولادی چندملیتی که با فعالیت در کشورهای مختلف جهان توانسته در سال ۲۰۲۵ به تولید ۶۳ میلیون تن فولاد برسد. با این حال، حجم تولید این شرکت تقریباً نصف تولید بائواستیل است؛ موضوعی که فاصله ساختاری میان تولیدکننده اول و دوم جهان را به‌خوبی نشان می‌دهد.

بررسی کلی فهرست نشان می‌دهد که ۶ شرکت از ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان چینی هستند؛ موضوعی که بیانگر تداوم سلطه چین بر بازار جهانی فولاد و نقش محوری این کشور در تعیین روندهای قیمتی و تولیدی این صنعت است. در کنار چین، حضور شرکت‌هایی از ژاپن، کره‌جنوبی و هند نیز نشان می‌دهد که شرق آسیا همچنان قلب تپنده صنعت فولاد جهان محسوب می‌شود.

حضور نمایندگان آسیا در جمع برترین‌ها

در میان بازیگران اصلی صنعت فولاد آسیا، حضور پررنگ شرکت‌های ژاپنی و هندی در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر جهان، همراه با نقش اثرگذار کره‌جنوبی در زنجیره ارزش جهانی فولاد، نشان‌دهنده تداوم برتری این منطقه در بازار جهانی است. این ترکیب از قدرت‌های صنعتی، جایگاه شرق آسیا را به‌عنوان محور اصلی تولید فولاد جهان بیش از پیش تثبیت کرده و بیانگر آن است که تمرکز تولید همچنان به‌طور معناداری در این منطقه باقی مانده است.

فولاد مبارکه؛ نماینده ایران در رتبه ۴۳

در میان شرکت‌های حاضر در این فهرست، فولاد مبارکه اصفهان تنها نماینده ایران است که با تولید ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تن فولاد در سال ۲۰۲۵ در جایگاه ۴۳ جهان قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که ایران با وجود محدودیت‌ها، همچنان یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای در صنعت فولاد محسوب می‌شود.

جایگاه سایر شرکت‌های مهم جهان

در بخش دیگری از این گزارش، جایگاه تعدادی از شرکت‌های بزرگ فولادی جهان نیز اعلام شده است که بر اساس آن، شرکت نوکور آمریکا در رتبه ۱۶ جهان قرار گرفته است. همچنین هیوندای استیل کره‌جنوبی موفق به کسب رتبه ۲۰ شده و بائوتو استیل چین در جایگاه ۲۷ ایستاده است. در ادامه نیز سورستال روسیه در رتبه ۳۹ این فهرست قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم حضور بازیگران اصلی از مناطق مختلف جهان در صنعت فولاد است.

نتایج این فهرست بار دیگر نشان می‌دهد که صنعت فولاد جهان با وجود تغییرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، همچنان تحت سلطه بازیگران بزرگ آسیایی قرار دارد. در این میان، فاصله قابل توجه تولید میان شرکت‌های اول و دوم و حضور پررنگ شرق آسیا در میان برترین‌ها، بیانگر تمرکز ساختاری تولید فولاد در این منطقه است؛ در حالی که شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه نیز تلاش دارند جایگاه خود را در این رقابت جهانی تثبیت و ارتقا دهند.