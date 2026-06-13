به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در قسمت چهارم از مجموعه «احیا و حقیقت» با موضوع قهرمانان گمنام، روایت لحظات حساس عملیات احیا منتشر شد. طبق گزارش‌های موجود، در حالی که شدت انفجارها رو به افزایش بود، اقدام جسورانه یکی از کارکنان برای بستن شیر اصلی مخازن، از وقوع یک حادثه غیرقابل کنترل جلوگیری کرد. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت آموزش و تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی است.





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