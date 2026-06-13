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قسمت چهارم | قهرمانان گمنام؛

قهرمانان گمنام؛ وقتی ثانیه‌ها مرز بین فاجعه و نجات‌اند

قهرمانان گمنام؛ وقتی ثانیه‌ها مرز بین فاجعه و نجات‌اند
کد خبر : 1798197
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میان دود و آتش، او تنها کسی بود که به جای پناهگاه، به سمت کانون خطر دوید. «احیا و حقیقت» در چهارمین قسمت، قصه‌ی فداکاری‌ کسی را روایت می‌کند که تاریخ، مدیون تصمیم چند ثانیه‌ای اوست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در قسمت چهارم از مجموعه «احیا و حقیقت» با موضوع قهرمانان گمنام، روایت لحظات حساس عملیات احیا منتشر شد. طبق گزارش‌های موجود، در حالی که شدت انفجارها رو به افزایش بود، اقدام جسورانه یکی از کارکنان برای بستن شیر اصلی مخازن، از وقوع یک حادثه غیرقابل کنترل جلوگیری کرد. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت آموزش و تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی است.


حجم ویدیو: 11.26M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو

 

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