خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا فولاد فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟

چرا فولاد فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟
کد خبر : 1796055
لینک کوتاه کپی شد.

فروش حدود ۱۹ میلیون تن محصول در ۵ سال گذشته

بررسی عملکرد شرکت فولاد خوزستان نشان می‌دهد که این مجموعه عظیم صنعتی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، موفق به فروش قریب به ۱۹ میلیون تن انواع محصولات (شامل فولاد، آهن اسفنجی و گندله) شده است. علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه خارجی، فولاد خوزستان توانسته است با تکیه بر توان داخلی، جایگاه خود را به عنوان تامین‌کننده بزرگ نیازهای بازار فولاد کشور تثبیت کند و نقشی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و ارزآوری برای اقتصاد ایران ایفا نماید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، بررسی عملکرد شرکت فولاد خوزستان نشان می‌دهد که این مجموعه عظیم صنعتی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، موفق به فروش قریب به ۱۹ میلیون تن انواع محصولات (شامل فولاد، آهن اسفنجی و گندله) شده است. علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه خارجی، فولاد خوزستان توانسته است با تکیه بر توان داخلی، جایگاه خود را به عنوان تامین‌کننده بزرگ نیازهای بازار فولاد کشور تثبیت کند و نقشی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و ارزآوری برای اقتصاد ایران ایفا نماید.

این حجم عظیم از تامین نیازها و نقش‌آفرینی کلیدی در اقتصاد کشور، دلیل اصلی کینه دشمنان و قرار گرفتن این مجتمع در صدر لیست اهداف حملات (اعم از اقتصادی، سایبری و نظامی) بوده است. ناکامی تحریم‌ها در متزلزل ساختن جایگاه فولاد خوزستان، دشمن را واداشت تا در جنگ تحمیلی سوم با هدف قرار دادن مستقیم این "ستون استراتژیک اقتصادی"، سعی در اخلال در چرخه تولید کشور و آسیب به معیشت ملی داشته باشد.

چرا فولاد فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی