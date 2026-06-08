چرا فولاد فولاد خوزستان مورد حمله دشمن قرار گرفت؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، بررسی عملکرد شرکت فولاد خوزستان نشان می‌دهد که این مجموعه عظیم صنعتی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، موفق به فروش قریب به ۱۹ میلیون تن انواع محصولات (شامل فولاد، آهن اسفنجی و گندله) شده است. علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه خارجی، فولاد خوزستان توانسته است با تکیه بر توان داخلی، جایگاه خود را به عنوان تامین‌کننده بزرگ نیازهای بازار فولاد کشور تثبیت کند و نقشی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و ارزآوری برای اقتصاد ایران ایفا نماید.

این حجم عظیم از تامین نیازها و نقش‌آفرینی کلیدی در اقتصاد کشور، دلیل اصلی کینه دشمنان و قرار گرفتن این مجتمع در صدر لیست اهداف حملات (اعم از اقتصادی، سایبری و نظامی) بوده است. ناکامی تحریم‌ها در متزلزل ساختن جایگاه فولاد خوزستان، دشمن را واداشت تا در جنگ تحمیلی سوم با هدف قرار دادن مستقیم این "ستون استراتژیک اقتصادی"، سعی در اخلال در چرخه تولید کشور و آسیب به معیشت ملی داشته باشد.

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