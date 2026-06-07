پیش بینی جدید BMI از بازار سنگ آهن در سال ۲۰۲۶
بر اساس پیش بینی موسسه تحقیقاتی BMI، قیمت سنگآهن در سال ۲۰۲۶ با وجود بهبود عرضه جهانی، همچنان به دلیل تقاضای قوی چین در سطوح حمایتی باقی خواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این موسسه وابسته به «فیچ سولوشنز»، پیشبینی میانگین قیمت سنگآهن برای سال ۲۰۲۶ را اندکی نسبت به برآورد قبلی افزایش داد و از ۹۵ دلار(پیش بینی قبلی) به ۱۰۱ دلار در هر تن رساند.
به گفته BMI، واردات قوی سنگآهن چین، بزرگترین مصرفکننده این کالا در جهان، همچنان از قیمتها حمایت میکند؛ حتی در شرایطی که رشد تولید فولاد این کشور روند کندتری به خود گرفته است.
بر این اساس، کاهش تولید داخلی سنگآهن در چین و کیفیت پایینتر سنگآهن استخراجشده در این کشور، تقاضا برای واردات در ماههای آینده را حفظ خواهد کرد. همچنین انتظار میرود رشد اقتصاد جهانی از صادرات فولاد چین حمایت کند.
با این حال، BMI پیشبینی کرده که در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به دلیل فراوانی عرضه جهانی، قیمتها تا حدی کاهش یابد.
این موسسه اعلام کرد: «انتظار داریم، قیمت سنگآهن در فصل سوم و فصل چهارم سال ۲۰۲۶ اندکی تعدیل شود، زیرا عرضه جهانی در سطح مطلوبی باقی خواهد ماند؛ بویژه با راهاندازی پروژه جدید سیماندو در گینه و تداوم تولید قوی از سوی شرکتهای بزرگ.»
BMI افزود: تولید سنگآهن شرکتهای بزرگ معدنی همچنان قدرتمند است و میزان تولید و ارسال محمولهها در حال افزایش یا در سطحی پایدار قرار دارد.
در افق بلندمدت، BMI همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به بازار سنگآهن داشته و پیشبینی کرده که قیمت این ماده معدنی تا سال ۲۰۳۴ به ۷۸ دلار به ازای هر تن کاهش یابد.
به اعتقاد این موسسه، کندی رشد تقاضای فولاد چین و افزایش تولید جهانی سنگآهن به تدریج موجب تضعیف عوامل بنیادی بازار خواهد شد.