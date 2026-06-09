به گزارش ایلنا؛ در جریان جنگ رمضان و حملات هوایی گسترده دشمن آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات حیاتی ایران، شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از صنایع مادر کشور و قطب تولید فولاد در منطقه، چندین بار مورد اصابت مستقیم پرتابه‌ها قرار گرفت. این حملات ناجوانمردانه، مستقیماً سفره معیشت کارگران و زنجیره تولید صنایع پایین‌دستی را هدف گرفت؛ اما اکنون و در حالی که هنوز برآورد دقیق خسارت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری در جریان است، بازار سرمایه و نهادهای حاکمیتی دست به کار شده‌اند تا فولاد خوزستان را قوی‌تر از گذشته به چرخه تولید بازگردانند.

اهداف راهبردی پشت حملات به صنایع مادر چه بودند؟

تحلیلگران نظامی و اقتصادی معتقدند انتخاب فولاد خوزستان و آسیب به آن به عنوان هدفی استراتژیک، ریشه در سه لایه اساسی «شوک به زنجیره تولید داخلی»، «ضربه به اشتغال و معیشت» و «کاهش تاب‌آوری اقتصادی در جنگ» دارد. از سویی، فولاد خوزستان یکی از حلقه‌های اولیه تأمین ورق‌های فولادی برای صنایع پایین‌دستی (نفت، گاز، ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی) است. آسیب به این شرکت، کل زنجیره صنعتی کشور را با اختلال مواجه می‌کند.

همچنین فولاد خوزستان بیش از ۷ هزار نیروی انسانی مستقیم و ۲۰ هزار نیروی غیرمستقیم، یک امپراتوری اشتغال در جنوب کشور است. و دشمن با هدف قرار دادن این شرکت، به دنبال ایجاد بحران معیشتی و نارضایتی اجتماعی بود. از سوی دیگر؛ دشمن تشخیص داده بود که «تاب‌آوری» ایران در جنگ 12 روزه، ریشه در توان شرکت‌های فولادساز دارد؛ چراکه صنایع فولادی به‌ویژه فولاد خوزستان، پایه‌های استقامت صنعتی و دفاعی کشور هستند.

نکته قابل تأمل اینکه معاون اقتصادی استانداری خوزستان به صراحت اعلام کرد: سقف تسهیلات فعلی نیازهای واقعی صنایع آسیب‌دیده را پوشش نمی‌دهد و در حال رایزنی برای ارتقای رتبه حمایتی استان هستیم.

اهمیت حیاتی یک غول صنعتی در اقتصاد مقاومتی

فولاد خوزستان در حوزه شاخص کلیدی تناژ تولید سالانه؛ بیش از ۳ میلیون تن انواع محصولات فولادی (اسلب، ورق گرم، تیرآهن و ...) تولید می‌کند؛ جزو 3 تولیدکننده برتر فولاد کشور است؛ در زمینه سهم از صادرات غیرنفتی؛ حدود ۸ تا ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی استان خوزستان را به خود اختصاص داده است؛ بیش از ۷ هزار نفر نیروی انسانی مستقیم در این شرکت مشغول به کار هستند و بیش از ۲۰ هزار نفر اعم از پیمانکاران و مشاغل جانبی؛ جزو نیروی کار غیرمستقیم این شرکت هستند. مشتریان عمده فولاد خوزستان نیز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان و صنایع دفاعی هستند.

در حملات اخیر بیش از ۴۰ واحد تولیدی در استان خوزستان آسیب دیده‌اند که فولاد خوزستان و سه واحد پتروشیمی در ماهشهر جزو مهم‌ترین آنها هستند.

ورود بورس به پشتیبانی مالی از صنایع آسیب‌دیده

ماه گذشته و پس از حملات به فولاد خوزستان؛ حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: بازار سرمایه محل تشکیل سرمایه و ثروت‌آفرینی است. از هیچ کوششی در راستای تجمیع سرمایه برای ساختن فولاد مبارکه‌ای بزرگ‌تر و مبارک‌تر و فولاد خوزستانی قوی‌تر در کوتاه‌ترین زمان دریغ نخواهیم کرد. ورود بازار سرمایه، می‌تواند نویدبخش بازسازی سریع‌تر و حتی مدرن‌تر از گذشته فولاد خوزستان باشد. همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تأکید کرده است: نوسازی و بازسازی این واحدها به دلیل اهمیت در پایداری شبکه انرژی، اولویت نخست حوزه زیرساختی استان است.

تعامل دولت، مجلس و مدیریت شرکت برای حفظ اشتغال

روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان نیز در اطلاعیه‌ای با قاطعیت اعلام کرد: هرگونه برنامه برای تعدیل یا کاهش نیرو قویاً منتفی است.

در این اطلاعیه آمده است: از همان لحظات ابتدایی حادثه، برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت و حفظ معیشت کارکنان و پیمانکاران آغاز شد.

همچنین جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون اقتصادی استانداری خوزستان نیز در نشست هماهنگی ارزیابی خسارت جنگ تصریح کرد: برای ساماندهی بازار داخلی، تعاملات بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی تقویت شده و عرضه محصولات با نظارت دقیق سازمان‌های متولی انجام می‌شود تا زنجیره تولید در داخل استان دچار وقفه نشود.

طهماسبی: حمله به فولاد خوزستان، واکنش دشمن به تاب‌آوری ایران در جنگ 12 روزه بود

در همین زمینه؛ فرهاد طهماسبی نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارزیابی خود از حمله به شرکت فولاد خوزستان و دلایل هدف قرار دادن این صنعت مادر توسط دشمن آمریکایی - صهیونی اظهار کرد: قطعاً دشمن تصمیم گرفته بود صنایع پایه و حیاتی کشور را هدف قرار بدهد؛ صنایعی که محصولات‌شان برای بقای کشور ضروری است؛ به‌ویژه صنایع مادر مانند شرکت فولاد خوزستان که محصولات استراتژیک دارند.

وی افزود: نکته مهم این است که تاب‌آوری و مقاومت ملت ایران در جنگ 12 ‌روزه، دشمن را به شدت عصبانی کرده بود و به همین دلیل، دست به هر حرکتی زدند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحلیل دشمن ادامه داد: یکی از برداشت‌های دشمن این بود که پایه‌های توان و استقامت کشور، همین محصولات فولادی است. آنها فکر کردند با هدف قرار دادن این صنایع می‌توانند در کشور ما تزلزل ایجاد کنند.

فولاد خوزستان؛ از ارزآوری تا صنایع دفاعی

طهماسبی در پاسخ به این پرسش که فولاد خوزستان از نظر تولید و صادرات چه اهمیتی دارد؟ و چقدر در اقتصاد کشور مؤثر است؟ متذکر شد: هرچند نمی‌توان درصد دقیقی اعلام کنم؛ اما فولاد خوزستان یکی از صنایع قدیمی، باسابقه و بی‌نهایت اثرگذار کشور است. این تأثیر هم در صادرات و ارزآوری، هم در تأمین احتیاجات داخلی (به ویژه صنایع دفاعی و زیرساختی) و هم در ایجاد رضایتمندی و نشاط در مردم نقش بسزایی دارد. تأثیر آن به اندازه‌ای است که در محاسبات دشمن، می‌توانسته برای کشور یک چالش جدی ایجاد کند. به همین دلیل دشمن دست به این اقدام زد.

تحریم، ظرفیت‌ساز شد؛ دانش ایرانی تخریب‌ناپذیر است

وی در پاسخ به این سوال که آیا توانایی در کشور می‌بینید که این صنایع بتوانند خیلی زود به خط تولید و صادرات بازگردند؟ عنوان کرد: بله، قطعاً. تحریم‌هایی که سال‌هاست علیه کشور ما اعمال می‌کنند، موجب شد که متکی به دانش و توان داخلی باشیم. فرزندان ایران ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط هم می‌توانند کار را پیش ببرند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع تأکید کرد: کشورمان در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی و احیای فولاد خوزستان و دیگر صنایع آسیب‌دیده را انجام خواهد داد؛ چراکه دانشی که در ذهن فرزندان ایران است، چیزی نیست که با بمباران از بین برود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: خواهشی که از مردم عزیز کشورمان داریم این است که در کنار همه مشکلات، همان‌طور که تا امروز با همدلی کمک کردند، باز هم با گوش دادن به فرمان رهبری و قرار دادن آنچه ایشان برای کشور تشخیص می‌دهند، به‌عنوان فصل‌الخطاب، کمک کنند. ما از این گذرگاه سخت عبور کرده‌ایم. فقط گام‌های نهایی باقی مانده است که ان‌شاءالله با همدلی برمی‌داریم.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای صنعتگران کشور گفت: ان‌شاءالله که این پیروزی بزرگ نصیب ملت ایران شود.

از تهدید تا فرصت

به هر روی؛ آسیب به فولاد خوزستان، هرچند سنگین؛ اما گذرا خواهد بود. تحریم‌های سال‌های اخیر به ما ثابت کرد که اتکا به دانش داخلی و سرمایه انسانی، بهترین راهبرد برای عبور از بحران‌ها است. فولاد خوزستان قوی‌تر از قبل به چرخه تولید بازمی‌گردد و دشمن یک بار دیگر خواهد دید که «ذهن و توان مهندسان ایرانی» با هیچ بمبارانی از بین نمی‌رود.

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