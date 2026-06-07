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با حضور مدیرعامل گروه فولاد مبارکه آغاز شد؛

برگزاری دور جدید جلسات پایش پروژه‌های استراتژیک فولاد مبارکه

برگزاری دور جدید جلسات پایش پروژه‌های استراتژیک فولاد مبارکه
کد خبر : 1795303
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به‌منظور تداوم رویکرد توسعه‌محور و تحقق اهداف راهبردی فولاد مبارکه، دور جدید جلسات پایش پروژه‌های استراتژیک شرکت از هفته گذشته با حضور مدیرعامل و معاونان حوزه‌های مختلف آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ پس از استقرار مدیریت جدید شرکت در سال گذشته، توجه ویژه به تعریف، اولویت‌بندی و پیگیری اجرای پروژه‌های استراتژیک به یکی از محورهای اصلی راهبری سازمان تبدیل شد.

در همین خصوص، برگزاری مستمر جلسات پایش پروژه‌ها تا آخرین روزهای سال گذشته نیز بیانگر اعتقاد و اهتمام جدی مدیریت ارشد شرکت به نقش پروژه‌های استراتژیک در تحقق اهداف کلان سازمان بود؛ رویکردی که دستاوردهای ارزشمند آن در ثبت رکوردهای تولید، توسعه بازارها، صادرات و سایر شاخص‌های عملکردی شرکت نمایان شد.

یک‌صد پروژه استراتژیک در سطح معاونت‌ها و حوزه‌های مختلف شرکت؛ در دستور کار

در سال جاری نیز علی‌رغم چالش‌ها و محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص کشور و تأثیرات حمله دشمن به فولاد مبارکه، برنامه‌ریزی برای توسعه و اجرای پروژه‌های استراتژیک با جدیت دنبال شده است. در همین راستا، نزدیک به یک‌صد پروژه استراتژیک در سطح معاونت‌ها و حوزه‌های مختلف شرکت تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است در جلسات پایش که با حضور مدیرعامل برگزار می‌شود، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدیرعامل فولاد مبارکه در این نشست‌ها بر ضرورت تعریف دقیق پروژه‌های استراتژیک، تمرکز بر نتایج مورد انتظار و پیگیری مستمر اجرای برنامه‌ها تأکید کرده و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را لازمه دست‌یابی به چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت دانسته است. پایش مستمر پروژه‌های استراتژیک و رفع به‌موقع موانع اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در تحقق اهداف کلان فولاد مبارکه و تقویت جایگاه این شرکت به‌عنوان پیشران صنعت فولاد کشور خواهد بود.

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