افتتاح جادۀ امید و طرح تأمین آب پایدار صنعت در فولاد سنگان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در جریان سفر دوروزه خود به منطقه سنگان، روز شنبه ۱۶ خردادماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت، پس از حضور در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان و دیدار با مدیران و کارکنان این شرکت، دو پروژه جاده فولاد سنگان (جاده امید) و طرح تأمین پایدار آب شرکت شامل جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر تایباد، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تایباد و خطوط انتقال آب را رسماً افتتاح کرد.

وی در ادامه با حضور در عسلویه معدنی شرق ایران و بازدید از کارخانه‌های شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان به‌صورت میدانی و در صحنه کارخانه کنسانتره‌سازی هماتیتی ۲.۵ میلیون‌تنی این شرکت را مورد بازدید قرار داد و روند پیشرفت این پروژه را نیز رصد کرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه پس از افتتاح طرح‌های مذکور و بازدید از پروژه‌های توسعه‌ای فولاد سنگان در جمع خبرنگاران گفت: پیش از هر چیز از زحمات همه همکاران خود در مجموعه‌های فولاد سنگان و اپُال تشکر و قدردانی می‌نمایم. این مایه خرسندی است که امروز شاهد به بار نشستن بخش دیگری از پروژه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه در این منطقه از کشور هستیم.

منطقه سنگان آینده معدنی کشور است

زرندی از جاده و تأمین پایدار آب به‌عنوان دو مؤلفه اصلی و حیاتی در حوزه زیر ساخت‌ها و آینده‌نگری یاد و اضافه کرد: پیش‌ازاین نیز تأکید کرده‌ایم که منطقه سنگان آینده معدنی کشور است و ازآنجایی‌که دو مجموعه بزرگ حاضر در این منطقه از شرکت‌های گروه فولاد مبارکه هستند به‌طورقطع این راهبرد می‌تواند در گروه فولاد مبارکه و در این منطقه پیگیری و اجرایی شود.

وی از حمایت‌های قوی و جدی از پروژه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه در منطقه سنگان خبر داد و تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با در اولویت قراردادن تأمین منابع ارزی، فرایند احداث و به بهره‌برداری رسیدن کارخانه کنسانتره‌سازی هماتیتی ۲.۵ میلیون‌تنی را نیز تسریع کنیم.

فولاد مبارکه امروز به دنبال توسعه معدنی کشور است

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه با تأکید بر این که فولاد مبارکه امروز به دنبال توسعه معدنی کشور است، از تشکیل یک شرکت معدنی ذیل فولاد سنگان و مجموعه اپال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این راهبرد باتوجه‌به ظرفیت‌های بومی منطقه و با سرمایه‌گذاری جدی دوم موضوع توسعه اکتشافات محلی و استخراج را در حال پیگیری هستیم تا آینده کشور در حوزه معدن و صنایع پایین‌دست را تضمین کنیم.

زرندی با تأکید بر این که بهترین ابزار برای افزایش امید نزد مردم به‌ویژه در شرق کشور توسعه معدن و صنایع معدنی است خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه شاهد این بوده و هستیم که بخشی از این راهبرد در منطقه خواف با حمایت‌های گروه فولاد مبارکه و به طور خاص توسط این دو مجموعه شکل‌گرفته است.

اجرای پروژه احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی به‌زودی

فرایند احداث نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی سنگان و استفاده از ظرفیت ورزش بادهای ۱۲۰ روزه برای تأمین انرژی پاک از دیگر مباحث مطرح شده از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بود. وی در این باره نیز چنین گفت: مطالعات طرح و اخذ مجوزهای لازم برای این پروژه نیز نهایی و مقرر شده که این پروژه نیز به‌زودی وارد فاز اجرا شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای صنعت در منطقه خواف اظهار داشت: امروز خوشبختانه شاهد افتتاح طرح تأمین پایدار آب شرکت از محل جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر تایباد و همچنین به بهره‌برداری رسیدن تصفیه‌خانه‌های لازم در این پروژه بودیم که این امر می‌تواند جهت‌گیری جدیدی در این زمینه باشد.

وی در ادامه با تأکید بر این که طرح‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه در این منطقه با جدیدت در حال پیگیری هستند، گفت: از تمامی مدیران و کارکنان لایق که در این دو مجموعه در حال فعالیت هستند و همچنین از حمایت‌های مسئولان منطقه قدردانی و اعلام می‌نمایم که خوشبختانه طرح‌های توسعه در منطقه سنگان باقوت و جدیت در حال پیگیری و اجرا هستند.

باید در حد توان با برعهده گرفتن مسئولیت توسعه به یاری دولت شتافت و باری بر دوش دولت نباشیم

زرندی تصریح کرد: امروز به‌هرحال شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل شده است، بنابراین ما نیز باید به سهم و وسع خود از این فضا استفاده کنیم. در این راستا در گروه فولاد مبارکه زمینه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در پروژه‌های مختلف را نیز فراهم کرده‌ایم. باید در حد توان با برعهده گرفتن مسئولیت توسعه به یاری دولت شتافت. در همین راستا تلاش می‌کنیم باری بر دوش دولت نباشیم؛ بنابراین در سایه حمایت‌هایی که امروز از سوی وزارت صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط از صنعت شاهد هستیم، تلاش مضاعفی خواهیم داشت تا شرق کشور را نیز در مسیر اشتغال‌زایی و توسعه پایدار جلو ببریم.

گفتنی است، طرح 120 کیلومتری تامین پایدار آب شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با سرمایه گذاری 4800 میلیارد تومانی این شرکت انجام شده است. این خط تصفیه و انتقال 17000 هزار انشعاب دارد و با افتتاح آن امکان جمع آوری شبکه فاضلاب شهر تایباد به ظرفیت 12000 مترمکعب و سالانه 8.5 میلیون متر مکعب فراهم خواهد شد. همچنین جاده امید( فولاد سنگان) با سرمایه گذاری 750 میلیارد تومانی این شرکت و به طول 12.5 کیلومتر در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت افتتاح شد.

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