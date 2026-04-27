وی افزود: به اذعان خود دشمن، پس از حمله اعلام کردند که ۷۰ درصد فولاد ایران را هدف قرار داده‌اند. اما در کنار این تلخی، جای امیدواری بسیار وجود دارد؛ سرمایه انسانی و تجهیزاتی عظیمی در فولاد مبارکه است که این مجموعه را در زمانی منطقی و حتی بهتر از قبل بازسازی خواهد کرد.

نیروی انسانی عاشق، محور عبور از بحران

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نقش نیروی انسانی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در این مجموعه نیروهایی حضور دارند که عاشق کارشان هستند و این عشق می‌تواند همه سختی‌ها را پشت سر بگذارد. با یاری خدا بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد. برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بسیار دقیق است و نشان می‌دهد همه جنبه‌ها دیده شده و مشخص است چه باید انجام شود و چگونه باید پیش رفت.

وی با بیان اینکه نیروهایی که زندگی‌شان را در این مجموعه گذاشته‌اند و در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند، قطعاً بر مشکلات غلبه خواهند کرد، گفت: بسیاری از همکارانی که سال‌ها پیش بازنشسته شده‌اند، دلشان هنوز با فولاد مبارکه است و از این مجموعه حمایت می‌کنند.

اهمیت فولاد مبارکه در ثبات بازار

سبحانی با اشاره به اهمیت فولاد مبارکه در بازار فولاد کشور گفت: با ورود مجتمع فولاد و نورد سبا به مدار تولید، بازار تکانی جدی خورد. فولاد مبارکه مانند ماهی در آب است؛ تا زمانی که در مدار است ارزشش را نمی‌دانیم اما وقتی از جریان تولید خارج شود، تازه اهمیتش نمایان می‌شود.

وی افزود: در یکی از جلسات گفته بودم اگر روزی که فولاد مبارکه مورد حمله قرار گرفته بود، اعلام می‌کرد که قادر به پرداخت حقوق نیست یا قراردادهای پیمانکاری را تعلیق می‌کند، همه می‌فهمیدند چه فاجعه ملی بزرگی رخ می‌دهد.