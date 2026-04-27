عرفانیان با قدردانی از اقدامات ایمنی قبل و بعد از جنگ در فولاد مبارکه گفت: آفرین به همت و غیرت شما برای برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده است؛ این اقدامات نشان‌دهنده حجم بالای کار و تلاش ارزشمندی است که صورت گرفته است.

وی تشکیل این نشست را بسیار مهم دانست و افزود: در این جلسه، مدیریت گذشته و حال در کنار هم قرار گرفته‌اند و این هم‌افزایی برای سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و اجرای برنامه‌های بازسازی بسیار ارزشمند است.

پنج مؤلفه بنیادین صنعت فولاد مبارکه

عرفانیان با اشاره به ساختار صنعتی فولاد مبارکه تصریح کرد: این صنعت بر پنج مؤلفه اساسی استوار است: دانش، تکنولوژی و سه مؤلفه هویتیِ هدفمندی، جهت‌داری و ایمنی. دشمن باید بداند تنها بخشی از مؤلفه ایمنی و تجهیزات فیزیکی ما آسیب دیده است و چهار مؤلفه دیگر کاملاً پابرجاست.

وی رشد فولاد مبارکه از ظرفیت ۲.۳ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن و توسعه از یک شرکت به ۱۳۰ شرکت را نشانه پایداری این زیرساخت دانست و گفت: در این جنگ تنها یکی از مؤلفه‌ها آسیب دیده و شما باید در ساختار جدید، همه مؤلفه‌های موجود را کنار هم قرار دهید. هر چه در گروه فولاد مبارکه موجود است باید به‌کار گرفته شود و هر آنچه نیست باید از ظرفیت دیگر مجموعه‌های داخل کشور و به‌ویژه اصفهان استفاده شود.

رسالت فولاد مبارکه، فراتر از یک کارخانه فولادسازی

اولین مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: رسالت این مجموعه تنها ایجاد یک کارخانه فولادسازی نبوده است؛ مأموریت اصلی ما حل مشکل کشور در حوزه ورق بوده و امروز این مسئولیت بر دوش شماست. ساختار جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که مصرف‌کنندگان ورق در کشور تأمین شوند و این بار از دوش دولت و مجلس برداشته شود.

مجری طرح فولاد مبارکه یادآور شد: در روز افتتاح فولاد مبارکه وقتی خبرنگاران پرسیدند چه اتفاقی افتاده، گفتم هزاران مشکل داشتیم و یکی از آنها مشکل ورق بود که امروز حل شد. امروز نیز دولت هزاران مسئله دیگر دارد و وظیفه شماست که مسئله تأمین ورق را حل کنید.