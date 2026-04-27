مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و پیش‌بینی‌های انجام‌شده افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ می‌دانستیم سال دشواری پیش‌رو داریم؛ از تورم گرفته تا قطعی انرژی که سال گذشته هم چالش‌های جدی برای صنعت فولاد ایجاد کرد. افزایش ناگهانی ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی نیز فشار مضاعفی بر صنعت وارد ساخت.

وی اضافه کرد: با وجود این شرایط، رویکرد برنامه‌محور را دنبال کردیم و شاخص‌های مشخص برای هر معاونت تعریف شد. خوشبختانه در بسیاری از حوزه‌ها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتیم؛ هرچند سال از نظر مالی بسیار سنگین بود.

زرندی درباره ساعات و روزهای پس از حملات به فولاد مبارکه گفت: از همان لحظه اول مدیریت بحران در بالاترین سطح فعال شد و شخصاً بسیاری از شب‌ها در کارخانه حضور داشتم. در ابتدا کسی نمی‌دانست چند اصابت رخ داده، زیرا تجربه چنین حمله‌ای وجود نداشت و تشخیص اولیه کار آسانی نبود.

وی با بیان اینکه با وجود شوک اولیه، روند امور از کنترل نیروهای عملیاتی خارج نشد، خاطرنشان کرد: تیم‌سازی سریع انجام شد و سناریوهای از پیش طراحی‌شده برای شرایط صفر، نقش مهمی در مدیریت صحنه داشت؛ بزرگ‌ترین نگرانی ما کارکنان بودند. با وجود توقف فروش و محدودیت‌های مالی، حقوق اسفند و فروردین به‌موقع پرداخت شد. مدیریت این شرایط بسیار دشوار بود اما حفظ آرامش و اعتماد کارکنان در اولویت قرار داشت.

مدیرعامل فولاد مبارکه بیان کرد: برای استفاده از تجربه پیشکسوتان، از مهندس عرفانیان و سایر مدیران قدیمی درخواست کرده‌ام شورای مشورتی تشکیل دهند تا مسیر بازسازی با اطمینان بیشتری دنبال شود.

وی درباره اقدامات فوری پس از اصابت ادامه داد: از لحظات ابتدایی حمله یک سرفصل تحت عنوان راه‌اندازی فوری تعریف کردیم. بخش‌های سالم را شناسایی کردیم و با مدیریت بازرگانی، امکان تأمین بازار فراهم شد. روز گذشته عرضه ورق گرم انجام شد و قیمت‌ها در بازار حدود ۳۰ هزار تومان کاهش یافت.

توازن میان سرعت، کیفیت و سلامت کارکنان در بازسازی

زرندی با بیان توصیه‌ای به همکاران افزود: در حالی که سرعت پیشبرد بازسازی برای ما مهم است، باید سلامت کارکنان و کیفیت بازسازی را نیز هم‌زمان مدنظر قرار دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌های استراتژیک فولاد مبارکه اظهار کرد: سال گذشته قبل از جنگ، سال ۱۴۰۵ را سال جهش برنامه‌ریزی کرده بودیم. برنامه‌های مختلف در شش حوزه استراتژیک تدوین شد و چندین پروژه در هیئت‌مدیره تصویب گرفت. پس از حادثه نیز به معاونان و مدیران عامل شرکت‌های گروه تأکید کردم که با وجود بزرگی پروژه بازسازی، کارهای جاری گروه نباید متوقف شود و این همان هنری است که باید داشته باشیم.

زرندی ادامه داد: به معاونت سرمایه‌گذاری تأکید کرده‌ام علاوه‌بر کمک به فرآیند بازسازی، پروژه‌هایی که پیش از حملات در دستور کار بوده باید با جدیت ادامه یابد.