معاون خرید فولاد مبارکه به مناسبت سالروز آغاز بومیسازی در شرکت مطرح کرد؛
فولاد مبارکه و مسیر بومیسازی
نهضت بومیسازی فولاد مبارکه که از سال ۱۳۸۱ آغاز شد، امروز به یکی از ستونهای اصلی پایداری این شرکت تبدیل شده است. آرمان امیری، معاون خرید فولاد مبارکه، میگوید وابستگی گذشته صنعت فولاد به تجهیزات و دانش خارجی، آن را در برابر تحریم و اختلالات جهانی آسیبپذیر کرده بود؛ اما بومیسازی با کاهش هزینهها، کاهش زمان توقف تولید، تقویت سرمایه انسانی و افزایش تابآوری، صنعت را به نقطهای رسانده که در شرایط حمله اخیر نیز توان بازسازی داخلی فراهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در تقویم رویدادهای فولاد مبارکه از روز سهشنبه اول اردیبهشت بهعنوان سالروز آغاز بومیسازی در شرکت فولاد مبارکه (1381) یاد شده است؛ رویدادی که نهتنها در این سالها موجب خوداتکایی و پایداری شده، بلکه در چنین ایامی که این شرکت مورد هجوم دشمن قرار گرفته است میتواند منشأ اثر باشد. در متن حاضر، آرمان امیری، معاون خرید شرکت فولاد مبارکه، در مصاحبه با خبرنگار فولاد به تبیین اهمیت و دستاوردهای بومیسازی در فولاد مبارکه پرداخته است.
ابتدا قدری درباره روند شکلگیری بومیسازی در فولاد مبارکه توضیح دهید.
صنعت فولاد ایران بهعنوان یکی از صنایع زیربنایی و راهبردی، نقش کلیدی در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی ایفا میکند. در گذشته وابستگی این صنعت به تأمین تجهیزات، قطعات یدکی و دانش فنی از خارج، آن را در برابر تکانههایی نظیر تحریم، نوسانات ارزی و اختلالات زنجیره تأمین جهانی آسیبپذیر میساخت. با بررسی راهحلهای برونرفت از این تهدید توسط مجموعه فولاد مبارکه، بومیسازی فولاد نهتنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تضمین امنیت تولید، کاهش هزینهها، حفظ سرمایههای انسانی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد. بعد از گذشت چند دهه از شروع این نهضت در فولاد مبارکه، بررسی تجربیات موفق داخلی و تحلیل موانع موجود نشان میدهد که چگونه بومیسازی توانست صنعت فولاد را از یک صنعت وابسته به یک پیشران خودکفایی ملی تبدیل کند.
بومیسازی تا چه اندازه در اقتصاد و پایداری کشور مؤثر است؟
در چارچوب اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر کاهش وابستگی، تابآوری در برابر تکانههای خارجی و بهرهگیری حداکثری از توان داخلی است، اتکا به شرکتهای داخلی نقشی محوری ایفا میکند. این رویکرد نهتنها از تعطیلی خطوط تولید و خروج سرمایه جلوگیری میکند، بلکه با بومیسازی فناوری، کاهش هزینهها، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تأمین داخلی، تحقق عملی اهداف کلی اقتصاد مقاومتی را ممکن میسازد.
اساساً حرکت در مسیر صاحب تکنولوژی شدن و بومیسازی چه ضرورتی دارد؟
ضرورت بومیسازی را میتوان در چهار محور امنیت تولید و تابآوری در برابر شوکهای خارجی، صرفهجویی ارزی و بهبود بهرهوری اقتصادی، حفظ و توسعه سرمایه انسانی متخصص و در نهایت در کاهش زمان توقف تولید تبیین کرد.
قدری درباره این موارد بیشتر توضیح دهید.
امنیت تولید و تابآوری: تجربه تحریمها درگذشته نشان داد که کارخانههای صنعتی در صورت خرابی قطعات حیاتی وارداتی، مدت زیادی برای دریافت قطعه جایگزین معطل میماندند در چنین شرایطی، دسترسی به قطعه داخلی باکیفیت قابلقبول میتواند زمان توقف را از ماهها به روزها کاهش دهد. بومیسازی، عملاً بیمه نامرئی صنعت فولاد در برابر تهدیدهای ژئوپلیتیک است.
صرفهجویی ارزی و بهبود بهرهوری اقتصادی: مطالعات موردی هزینه ساخت یا تعمیر قطعات حساس توسط شرکتهای داخلی، ۳۰ تا ۶۰ درصد کمتر از نمونه خارجی است. با در نظر گرفتن صدها قطعه مشابه در هر کارخانه، صرفهجویی ارزی سالانه صنعت فولاد از محل بومیسازی به رقم قابلتوجهی خواهد رسید.
حفظ و توسعه سرمایه انسانی متخصص: هر پروژه بومیسازی، یک پروژه انتقال فناوری دانش و تکنولوژی است. مهندسان و تکنسینهای ایرانی درگیر در این پروژهها، دانش فنی بالایی کسب میکنند که معادل و حتی کاراتر از آموزشهای خارجی گرانقیمت است. این افراد دیگر نیازی به مهاجرت برای یادگیری یا کار ندارند. بهعبارتدیگر، بومیسازی صنعت فولاد، سدی در برابر فرار مغزها و مزیت رقابتی پایدار برای کشور ایجاد میکند.
کاهش زمان توقف تولید: در صنعت فولاد، هر ساعت توقف خط تولید بهدلیل خرابی تجهیزات خسارات زیادی را ناشی از عدمالنفع تولید به شرکت تحمیل میکند. کاهش چشمگیر زمان تأمین، مستقیماً به معنای کاهش زیان ناشی از توقف و افزایش ضریب بهرهبرداری از کارخانه است.
بومیسازی، فرایند توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و سازنده جهت اکتساب و خلق فناوری ساخت و تولید مواد، قطعات و تجهیزات در راستای دستیابی به تأمین پایدار، اقتصادی و کیفی است. این مهم با اشتراک دانش، تجربیات و دستاوردها و توانمندیهای علمی و فنی کارکنان شرکت فولاد مبارکه با شرکتهای دانشبنیان و سازنده حاصل میشود. پس از تثبیت و نهادینه شدن این دانش در شرکت سازنده، محصول تولیدشده با نشان تجاری آن شرکت در سطح کشور ارائه میگردد.
در روزهای اخیر شاهد این بودیم که کشورمان و خاصه صنعت فولاد کشور موردتهاجم دشمن قرار گرفته است. لطفاً قدری درباره نقش بومیسازی در شرایط پساجنگ توضیح دهید.
در شرایطی که صنایع کشور هدف حمله ناجوانمردانه قدرتهای استکباری قرار گرفتهاند، توانایی بازسازی صنایع با منابع داخلی به یک نیاز امنیتی تبدیل شده است. فرایند بومیسازی توانسته است باور ما میتوانیم را در تکتک اجزای این زیستبوم متبلور سازد.
این شرایط در فولاد مبارکه چگونه بوده است؟
از همان لحظات اولیه کلیه سازندگان، کارشناسان و متخصصان پرورشیافته در این حوزه آمادگی خود را جهت بازسازی و احیای مجدد شرکت اعلام کردند. باتوجهبه تجربه نزدیک به سه دهه در زمینه بومیسازی اقلام و مواد موردنیاز صنعت فولاد افق روشنی در زمینه بازسازی خطوط آسیبدیده وجود دارد. به همین منظور فولاد مبارکه با استفاده از توانمندی ایجادشده از نهضت بومیسازی و با همت و عزم همکاران تجاری خود در زنجیره تأمین، برنامه بازسازی خطوط آسیبدیده را در دستور کار خود قرار داده است. یقیناً عزم والای رزمندگان جبهه صنعت در بازسازی و راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی برگ زرین دیگری در کارنامه صنعت کشور خواهد بود.