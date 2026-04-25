جهش در غربالگری سرطان با حمایت فولاد مبارکه

نتایج نیز گویای اثربخشی این رویکرد است. به گفته زهرا روانخواه، رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت استان اصفهان، در سه‌ماهه پایانی سال گذشته بیش از ۴۹ هزار مورد غربالگری سرطان روده بزرگ انجام و ۹۰۱ کولونوسکوپی صورت گرفت که به شناسایی ۳۱۰ پولیپ - از جمله ۳۳ مورد پرخطر- و کشف ۱۷ مورد سرطان کولورکتال انجامید. در همان بازه، نزدیک به ۷۰ هزار زن نیز تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند و با انجام ۸۲۰۰ ماموگرافی، ۳۸ مورد ابتلا شناسایی شد.

در پس این آمارها، تحولی آرام اما عمیق در حال شکل‌گیری است: ورود یک بنگاه صنعتی به عرصه‌ای که عموماً بر دوش دولت گذاشته می‌شود. تجربه فولاد مبارکه نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی اگر هوشمندانه طراحی و با اتکا به داده و همکاری علمی پیاده شود، نه‌تنها چهره انسانی صنعت را پررنگ‌تر می‌کند، بلکه در معنایی گسترده‌تر، به بازگشت سرمایه‌ای منجر می‌شود که نامرئی اما حیاتی است؛ جان انسان‌ها.​