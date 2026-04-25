با ادامه طرح غربالگری سرطان برست و کولورکتال در سهماهه چهارم سال اعلام شد؛
جهش در غربالگری سرطان با حمایت فولاد مبارکه
رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت استان اصفهان گفت: در سهماهه پایانی سال گذشته، طرح غربالگری سرطان با حمایت فولاد مبارکه به انجام بیش از ۴۹ هزار تست روده بزرگ، ۹۰۱ مورد کولونوسکوپی و شناسایی ۱۷ مورد سرطان کولورکتال منجر شد. همزمان حدود ۷۰ هزار زن نیز تحت غربالگری سرطان برست قرار گرفتند که منجر به انجام ۸۲۰۰ ماموگرافی، ۳۸ مورد ابتلا شناسایی شد. این آمار نشان میدهد ورود فولاد مبارکه به حوزه سلامت عمومی صرفاً نمادین نیست، بلکه نقشی عملی و اثرگذار در تشخیص زودهنگام و کاهش مرگومیر ناشی از سرطان در استان اصفهان دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در سالهای اخیر، فولاد مبارکه کوشیده است مسئولیت اجتماعی را از چارچوب شعار و تصویرسازی خارج کند و به عرصه عمل و مداخله مؤثر در سلامت عمومی بکشاند. محور این تلاشها، سرمایهگذاری در طرحهای غربالگری سرطان در سطح استان اصفهان است؛ برنامههایی که هدفشان تشخیص زودهنگام، افزایش احتمال درمان موفق و در نهایت کاهش مرگومیر ناشی از بیماری است. بهتوصیه نهادهای معتبر سلامت، غربالگری منظم سرطان یکی از کمهزینهترین و درعینحال پربازدهترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه سلامت عمومی است؛ از ماموگرافی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان گرفته تا کولونوسکوپی که از پیشرفت سرطان روده بزرگ جلوگیری میکند. این طرح با حمایت فولاد مبارکه و با اجرای شبکه بهداشت استان و همکاری جامعه پزشکی بهصورت سازمانیافته در حال انجام است.
نتایج نیز گویای اثربخشی این رویکرد است. به گفته زهرا روانخواه، رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت استان اصفهان، در سهماهه پایانی سال گذشته بیش از ۴۹ هزار مورد غربالگری سرطان روده بزرگ انجام و ۹۰۱ کولونوسکوپی صورت گرفت که به شناسایی ۳۱۰ پولیپ - از جمله ۳۳ مورد پرخطر- و کشف ۱۷ مورد سرطان کولورکتال انجامید. در همان بازه، نزدیک به ۷۰ هزار زن نیز تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند و با انجام ۸۲۰۰ ماموگرافی، ۳۸ مورد ابتلا شناسایی شد.
در پس این آمارها، تحولی آرام اما عمیق در حال شکلگیری است: ورود یک بنگاه صنعتی به عرصهای که عموماً بر دوش دولت گذاشته میشود. تجربه فولاد مبارکه نشان میدهد مسئولیت اجتماعی اگر هوشمندانه طراحی و با اتکا به داده و همکاری علمی پیاده شود، نهتنها چهره انسانی صنعت را پررنگتر میکند، بلکه در معنایی گستردهتر، به بازگشت سرمایهای منجر میشود که نامرئی اما حیاتی است؛ جان انسانها.