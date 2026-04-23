او با بیان اینکه فولاد مبارکه از همان ساعات ابتدایی، سندی رسمی و یکپارچه برای دوران بازیابی تدوین کرده است، افزود: «این سند راهبردی بر چهار فاز اصلی بنا شده که در صورت اجرای کامل، بازیابی کسب‌وکار گروه فولاد مبارکه را تضمین می‌کند.»

چهار فاز راهبردی بازیابی فولاد مبارکه

شریفی در توضیح ساختار سند بازیابی فولاد مبارکه بیان کرد که این برنامه در چهار فاز متوالی و مکمل طراحی شده است.

فاز نخست، ایمن‌سازی و تثبیت است؛ در این مرحله، اولویت اصلی بر تأمین ایمنی کامل، کنترل شرایط اضطراری و پایدارسازی وضعیت تمامی سایت‌ها قرار دارد.

در فاز راه‌اندازی فوری، از تمام ظرفیت‌های سالم و آسیب‌ندیده استفاده می‌شود تا تولید بدون توقف ادامه یابد و با مدیریت دقیق بازار و مسائل بازرگانی، تداوم کسب‌وکار حفظ شود.

فاز سوم، بازسازی است؛ مرحله‌ای که شامل حفظ دارایی‌های موجود، مرمت تجهیزات و انجام ارتقاهای فناورانه می‌شود. به گفته او، در این دوره جابه‌جایی یا جانمایی جدید تجهیزات صورت نمی‌گیرد و تمرکز بر انجام آپگریدهای ضروری با اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور خواهد بود.

در نهایت، فاز نوسازی قرار دارد؛ مرحله‌ای که بر اساس میزان خسارات، بخشی از تجهیزات ممکن است به‌طور کامل نوسازی شوند. شریفی توضیح داد که نوسازی مستلزم انجام مطالعات دقیق در زمینه جانمایی، انتخاب فناوری‌های نو، بررسی روندهای جهانی و آینده‌نگری است. به همین دلیل، ممکن است بخشی از این فرایند در داخل سایت و بخشی در نقاط جدید انجام شود.

او تأکید کرد هدف از این تشریح مرحله‌ای، نشان دادن این است که فولاد مبارکه چگونه در دوران پساحمله، مسیر بازیابی و تداوم فعالیت را به‌صورت هدفمند، نظام‌مند و مرحله‌به‌مرحله دنبال می‌کند.

استراتژی بلندمدت؛ حرکت به سوی یک شرکت تکنولوژی‌محور

معاون استراتژی و توسعه فناوری با اشاره به اسناد پیش از جنگ گفت: «پیش از این اتفاقات، استراتژی کلیدی ما تبدیل گروه فولاد مبارکه به یک شرکت تکنولوژیک و صاحب فناوری بود. امروز این استراتژی نه‌تنها کنار گذاشته نشده، بلکه اهمیت و سرعت اجرای آن بیشتر شده است.»

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی و نوسازی

شریفی با تأکید بر همکاری نظام‌مند فولاد مبارکه با شرکت‌های دانش‌بنیان، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی افزود:«پیش از جنگ هم همکاری داشتیم، اما امروز این همکاری بسیار گسترده‌تر شده است. ما در فاز بازسازی و نوسازی، سرفصل‌هایی مشخص باز کرده‌ایم که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در فناوری‌های مورد نیاز ما مشارکت کنند.»

او از شرکت‌های تکنولوژی‌محور وابسته به گروه فولاد مبارکه، مانند «شرکت فنی مهندسی» و «ایریسا» و «MSTID» و همچنین دانشگاه‌های سراسر کشور، شهرک علمی‌تحقیقاتی اصفهان، بنیاد ملی نخبگان و مراکز تحقیقاتی به‌عنوان شرکای فعال بازسازی یاد کرد.

شریفی گفت: «در بازسازی سریع تجهیزات آسیب‌دیده، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مستقیمی دارند؛ در آپگرید و ارتقای فناوری نیز به آن‌ها تکیه کرده‌ایم. در نوسازی کامل تجهیزات، حضور این شرکت‌ها ضروری‌تر خواهد بود، چون انتخاب فناوری‌های جدید مستقیماً بر مصرف انرژی و قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.»

گسترش اکوسیستم نوآوری؛ نه کاهش آن

او با تأکید بر اینکه همکاری‌های فناورانه فولاد مبارکه کاهش پیدا نخواهد کرد، توضیح داد: «نه‌تنها نباید این اکوسیستم کوچک‌تر شود، بلکه اعتقاد داریم امروز باید بزرگ‌تر و پررنگ‌تر شود. شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و مجموعه نخبگان باید نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند تا هم استراتژی‌های بلندمدت فناوری و هم برنامه بازسازی و نوسازی محقق شود.»

نقش ویژه اصفهان در مسیر بازیابی

شریفی نقش اکوسیستم نوآوری استان اصفهان را بسیار مهم دانست و گفت: «اصفهان مهد شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ شهرک علمی‌تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان دارایی‌های ارزشمندی هستند که فولاد مبارکه برای بازیابی و توسعه روی آن‌ها حساب کرده است.»

او افزود: «اگر امروز فولاد مبارکه به بازیابی و تداوم فعالیت امیدوار است، یعنی به دانش و ظرفیت همین مجموعه‌ها تکیه کرده است؛ از دانشگاه‌ها تا نخبگان، اساتید برجسته، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها.»

عبور از جنگ فناوری؛ آغاز دوره جدید توسعه

معاون استراتژی و توسعه فناوری در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «کشور ما پس از جنگ ناچاراً به سمت فناوری و نوآوری حرکت خواهد کرد، چون ما عملاً یک جنگ تکنولوژی را پشت سر گذاشته‌ایم. فولاد مبارکه در دوره پساجنگ باید جایگاه جهانی خود را در حوزه‌های دانشی و فناوری تثبیت کند و رشد دهد.»

او تأکید کرد: «اتفاقاتی که در این جنگ تحمیلی برای صنعت ما رخ داد، مسیر حرکت ما را نه‌تنها متوقف نکرد بلکه سرعت بخشید. از این پس سرعت حرکت به سمت فناوری، نوآوری و بومی‌سازی بیشتر خواهد شد.»​