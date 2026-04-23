رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:
راهاندازی صندوق کمک به بازسازی فولاد با مشارکت عموم مردم
بازسازی فولاد مبارکه از مسیر بازار سرمایه تأمین مالی میشود
حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازدید از خطوط آسیبدیده فولاد مبارکه گفت: سرعت آواربرداری، ساماندهی شرایط و تدوین برنامه دقیق بازسازی نشان میدهد این مجموعه با تکیه بر زیرساختهای قوی و نیروی انسانی متخصص، مسیر احیا را با شتاب طی میکند. او تأکید کرد: بخشی از منابع موردنیاز از طریق ابزارهای بازار سرمایه و صندوق مشارکت مردمی تأمین خواهد شد و در این روند هیچ برنامهای برای تعدیل نیرو وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه بازدید از خطوط آسیب دیده فولاد مبارکه در حملات اخیر با اشاره به شرایط اخیر و اقدامات انجامشده برای مدیریت وضعیت پیشآمده، اظهار کرد: در ابتدا لازم میدانم به همه مدیران و کارکنان فولاد مبارکه خداقوت بگویم. متأسفانه در فولاد مبارکه جنایتی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده است، اما همانطور که تجربه نشان داده، توان و ظرفیت نیروی انسانی ایران بسیار بالاست و خوشبختانه زیرساختهای قوی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به روند اقدامات انجامشده پس از بروز خسارتها افزود: یکی از نشانههای امیدبخش برای آینده این مجموعه، سرعت عمل در آواربرداری و ساماندهی شرایط در مدت کوتاه گذشته است. بخش قابلتوجهی از کارها انجام شده و برنامهای دقیق برای ادامه مسیر، بازسازی و نوسازی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تأمین منابع مالی برای بازسازی نیز گفت: طبیعتاً بازسازی و نوسازی نیازمند تأمین مالی است، بخشی از این منابع از طریق بازار سرمایه تأمین خواهد شد و بخشی نیز از محل منابع داخلی این مجموعه فراهم میشود. در این زمینه ابزارهای مختلفی از جمله افزایش سرمایه، انتشار اوراق مرابحه و اوراق تأمین مالی برای اجرای پروژههای بازسازی در نظر گرفته شده است.
صیدی همچنین از برنامه راهاندازی صندوقی برای مشارکت عمومی در بازسازی فولادیها خبر داد و افزود: تصمیم گرفته شده صندوقی برای بازسازی فولاد با مشارکت عموم مردم ایجاد شود تا مردم نیز در این مسیر همراهی کنند. امیدواریم با این اقدامات، فولاد مبارکه در آینده به مجموعهای قویتر و بهتر از گذشته تبدیل شود.
وی با تأکید بر حفظ نیروی انسانی در این مجموعه تصریح کرد: مدیران فولاد مبارکه تصمیم گرفتهاند برنامههای بازسازی را با یک زمانبندی منسجم پیش ببرند و در این مسیر هیچ برنامهای برای تعدیل نیرو وجود ندارد. بنابراین وظیفه همه ماست که کمک کنیم این اهداف هرچه سریعتر محقق شود.