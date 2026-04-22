عضو سندیکای لوله و پروفیل مطرح کرد؛
قیمت ورق با توزیع محصولات فولادمبارکه کاهش یافت
امراله زمانی، عضو سندیکای لوله و پروفیل، با اشاره به نوسانات اخیر بازار فولاد گفت: آغاز دوباره خروج محصولات از انبارهای فولاد مبارکه در روزهای اخیر باعث شد روند افزایشی قیمتها متوقف شود و بازار که پیش از این با رشد قابل توجه قیمتها مواجه شده بود، تا حدی به آرامش برسد؛ بهطوری که از زمان آغاز خروج کالا قیمت ورق حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، امرالله زمانی علویجه، عضو سندیکای لوله و پروفیل و عضو اتاق تعاون ایران با اشاره به تحولات اخیر بازار فولاد پس از تعطیلات نوروزی و همزمان با شرایط جنگی کشور، از تأثیر مستقیم این شرایط بر قیمت ورق فولادی و محصولات وابسته خبر داد و تأکید کرد: آغاز دوباره خروج محصولات از انبارهای فولادمبارکه توانست روند صعودی قیمتها را متوقف کرده و بازار را تا حدی آرام کند.
وی توضیح داد: پس از تعطیلات نوروز و با شکلگیری شرایط جنگی، از حدود هفتم تا دهم فروردین فعالیت بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی بهتدریج از سر گرفته شد، اما فضای روانی ناشی از جنگ و همچنین افزایش هزینههای تولید باعث شد قیمتها در بازار روند افزایشی پیدا کند. به گفته زمانی، در همین مقطع افزایش حقوق و سایر هزینههای تولید نیز به این وضعیت دامن زد و مجموعه این عوامل سبب شد برخی فروشندگان و حتی تعدادی از تولیدکنندگان کوچکتر ورق فولادی، قیمتها را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.
زمانی عنوان کرد: در آن مقطع برخی عرضهکنندگان قیمت ورق را تا ۱۰ هزار تومان، ۲۰ هزار تومان و حتی بیشتر افزایش دادند و در آخرین معاملات پیش از خروج محصولات از انبارهای فولادمبارکه، قیمت هر کیلوگرم ورق به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده بود.
عضو سندیکای لوله و پروفیل ادامه داد: با این حال، به محض اینکه فولاد مبارکه طی روزهای اخیر خروج محصول از انبارها را از سر گرفت، حتی با وجود آنکه حجم عرضهها چندان بالا نبود، بازار بلافاصله واکنش نشان داد و قیمتها حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یافت. وی تأکید کرد که این کاهش بهطور طبیعی بر بازار محصولات پاییندستی نیز اثرگذار است، زیرا قیمت محصولاتی مانند پروفیل مستقیماً از قیمت ورق تبعیت میکند.
زمانی با بیان اینکه اگر خروج محصولات از انبارهای فولادمبارکه انجام نمیشد، احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود داشت، گفت: در آن شرایط حتی ممکن بود قیمت هر کیلوگرم ورق تا محدوده ۱۴۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند.
مسیر بازگشت بازار به تعادل
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم خروج محصولات از انبارهای فولادمبارکه افزود: تثبیت و تعادل قیمتها منوط به ارسال محصول توسط فولاد مبارکه و همچنین ایفای تعهدات مربوط به پیشفروشها و سفارشهای ثبتشده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که بازار به سمت تعادل حرکت کرده و قیمتها نیز منطقیتر شود.
عضو سندیکای لوله و پروفیل در عین حال به چالشهای پیشروی صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: اتفاقی که برای بزرگترین مجموعه فولادی کشور رخ داده، بهطور طبیعی میتواند کمبودهایی در بازار ایجاد کند و لازم است از هماکنون برای مدیریت این کمبودها برنامهریزی شود.
وی یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را واردات هدفمند دانست و اظهار داشت: تا زمانی که تولید فولاد مبارکه به شرایط عادی بازگردد، لازم است برای جبران کمبودها برنامه واردات در نظر گرفته شود. این واردات میتواند شامل اسلب یا حتی بخشی از ورق مورد نیاز بازار باشد.
زمانی همچنین به افزایش احتمالی تقاضا در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل تخریبهایی که در پی اقدامات دشمنان کشور ایجاد شده، نیاز به بازسازی و ساختوساز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین مصرف فولاد نسبت به سالهای گذشته افزایش مییابد و در نتیجه لازم است عرضه نیز متناسب با این نیاز تقویت شود.
راهکار حذف دلالان بازار ورق
وی در ادامه پیشنهاد کرد که مدیریت این واردات بهصورت متمرکز و توسط فولاد مبارکه انجام شود و افزود: به اعتقاد من اگر فولاد مبارکه خود مسئولیت واردات را بر عهده بگیرد و مثلاً یک تا دو میلیون تن ورق خریداری کند، میتواند این کار را با قیمت مناسبتر و در زمانبندی بهتر انجام دهد. در چنین شرایطی نیز دست واسطهها و دلالان از بازار کوتاه خواهد شد.
به گفته زمانی، در صورت انجام این واردات توسط فولاد مبارکه، توزیع آن نیز میتواند از طریق سازوکارهای رسمی مانند بورس کالا انجام شود تا شفافیت بازار حفظ شود و اختلالی در روند معاملات ایجاد نشود.
عضو سندیکای لوله و پروفیل در پایان خاطرنشان کرد: اگر واردات بهصورت پراکنده و توسط واحدهای مختلف انجام شود، بسیاری از کارخانههای کوچک و متوسط توان مالی و لجستیکی لازم برای واردات مستقیم را ندارند، در حالی که فولاد مبارکه با ظرفیت و تجربه بازرگانی خود میتواند این مسئولیت را بهصورت ملی و مؤثر انجام دهد. در این صورت تنها میزان مورد نیاز کشور وارد خواهد شد، منابع ارزی بهدرستی مدیریت میشود و بازار نیز از نوسانات شدید و فعالیتهای سوداگرانه دور خواهد ماند.