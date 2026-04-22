گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت فولاد در اتاق بازرگانی اصفهان

همگرایی اصفهان برای ساختن دوباره فولاد مبارکه

در اصفهان، فولاد تنها یک صنعت نیست؛ بخشی از هویت اقتصادی و موتور حرکت تولید است. حالا در روزهایی که بازسازی فولاد مبارکه به دغدغه مشترک صنعتگران تبدیل شده، اتاق بازرگانی اصفهان میزبان گردهمایی فعالان زنجیره فولاد بود؛ نشستی که در آن انجمن‌ها، تشکل‌ها و مدیران صنعتی با صدایی واحد بر آمادگی خود برای مشارکت در بازسازی این مجموعه بزرگ تأکید کردند. در فضایی سرشار از همدلی و مسئولیت‌پذیری، پیام پارلمان بخش خصوصی روشن بود: فولاد مبارکه در مسیر بازگشت به تولید تنها نیست و تمام ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی پایتخت فولاد ایران برای تسریع این مسیر بسیج شده است. این گزارش تصویری، روایت همگرایی یک استان برای ساختن دوباره فولاد مبارکه است.