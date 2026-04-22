تدوین بودجه انقباضی و مدل یکپارچه تقسیم سود برای عبور فولاد مبارکه از شرایط بحرانی

برنامه چهار مرحله‌ای برای بازگشت به تولید

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای مالی و منابع انسانی فولاد مبارکه در شرایط کنونی پرداخت و تاکید کرد: با وجود توقف بخشی از تولید و نیاز به مدیریت هزینه‌ها، طبق دستور صریح مدیرعامل گروه، حفظ دارایی‌ها و نیروی انسانی در اولویت مطلق قرار دارد و هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در شرکت‌های زیرمجموعه صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: بر همین اساس، بودجه سالیانه شرکت‌ها که بخش اعظم آن در اسفندماه با رویکرد انقباضی بسته شده بود، مجدداً بازنگری و به‌روزرسانی شده است تا هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی به خوبی تامین شود.

هم‌افزایی شرکت‌های زیرمجموعه برای حمایت از شرکت مادر

طهماسبی همچنین به ماموریت جدید هلدینگ‌های زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تابعه بر اساس میزان تاثیرپذیری از شرایط اخیر به سه دسته پایدار، متاثر و دارای چالش دسته‌بندی شده‌اند. در همین راستا، مدل یکپارچه‌ای برای تقسیم سود عملکرد سال ۱۴۰۴، بررسی طرح‌های توسعه‌ای و پیش‌بینی هزینه‌های سال آتی تدوین شده است تا این شرکت‌ها بتوانند بیشترین حمایت مالی و تجهیزاتی را از مجموعه فولاد مبارکه داشته باشند.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات مستمر ماهانه برای مدیریت یکپارچه منابع مالی و گردش مواد در بین شرکت‌ها، ابراز امیدواری کرد که فولاد مبارکه با حمایت مدیران و کارکنان خود به زودی از این بحران عبور کرده و نقش استراتژیک خود را در اقتصاد کشور بازیابد.