معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای فولاد مبارکه مطرح کرد؛
تدوین بودجه انقباضی و مدل یکپارچه تقسیم سود برای عبور فولاد مبارکه از شرایط بحرانی
سجاد طهماسبی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای فولاد مبارکه، با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از واحدهای تولیدی و نیروگاهی این مجموعه در پی حملات اخیر، از تدوین برنامه چهارمرحلهای برای بازگشت به تولید خبر داد و تأکید کرد با وجود شرایط فعلی، هیچگونه تعدیل نیروی انسانی در شرکتهای زیرمجموعه صورت نخواهد گرفت.
برنامه چهار مرحلهای برای بازگشت به تولید
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای مالی و منابع انسانی فولاد مبارکه در شرایط کنونی پرداخت و تاکید کرد: با وجود توقف بخشی از تولید و نیاز به مدیریت هزینهها، طبق دستور صریح مدیرعامل گروه، حفظ داراییها و نیروی انسانی در اولویت مطلق قرار دارد و هیچگونه تعدیل نیرویی در شرکتهای زیرمجموعه صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: بر همین اساس، بودجه سالیانه شرکتها که بخش اعظم آن در اسفندماه با رویکرد انقباضی بسته شده بود، مجدداً بازنگری و بهروزرسانی شده است تا هزینههای مرتبط با نیروی انسانی به خوبی تامین شود.
همافزایی شرکتهای زیرمجموعه برای حمایت از شرکت مادر
طهماسبی همچنین به ماموریت جدید هلدینگهای زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: شرکتهای تابعه بر اساس میزان تاثیرپذیری از شرایط اخیر به سه دسته پایدار، متاثر و دارای چالش دستهبندی شدهاند. در همین راستا، مدل یکپارچهای برای تقسیم سود عملکرد سال ۱۴۰۴، بررسی طرحهای توسعهای و پیشبینی هزینههای سال آتی تدوین شده است تا این شرکتها بتوانند بیشترین حمایت مالی و تجهیزاتی را از مجموعه فولاد مبارکه داشته باشند.
وی با تاکید بر برگزاری جلسات مستمر ماهانه برای مدیریت یکپارچه منابع مالی و گردش مواد در بین شرکتها، ابراز امیدواری کرد که فولاد مبارکه با حمایت مدیران و کارکنان خود به زودی از این بحران عبور کرده و نقش استراتژیک خود را در اقتصاد کشور بازیابد.