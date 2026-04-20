جلسه پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه با حضور وزیر صمت
عصر امروز جلسه بررسی پروژه بازسازی هوشمند نواحی تولیدی و نیروگاهی فولاد مبارکه با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسعود سمیعینژاد، معاون وزیرصمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این جلسه با هدف بررسی راهکارهای نوسازی هوشمند خطوط تولید و تأسیسات نیروگاهی فولاد مبارکه و برنامهریزی برای بهروزرسانی زیرساختهای کلیدی این مجموعه صنعتی برگزار شد.
در این نشست، استاندار اصفهان، نمایندگان مردم شهرستان مبارکه و اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره فولاد مبارکه، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرکل صمت استان، رئیس مجمع کارآفرینان اصفهان نیز حضور داشتند.
همچنین در ادامه این حضور، وزیر صمت ضمن بازدید از بخشهای آسیبدیده مجتمع فولاد مبارکه، از نزدیک در جریان روند ایمنسازی و پاکسازی این نواحی قرار گرفت.