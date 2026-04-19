مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرد:
فولادمبارکه به نقش آفرینی در تامین بازار فولاد کشور متعهد است
این شرکت با وجود قرار داشتن در دشوارترین شرایط عملیاتی، رویکرد مسئولانه خود را در قبال بازار فولاد کشور حفظ کرده و تمام ظرفیتهای تولیدی و بازرگانی خود را برای کمک به تنظیم بازار بهکار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، از تاریخ ۱۴۰۵/۱/۲۷ حمل محصولات از انبارهای فولادمبارکه به مقصد مشتریان آغاز شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واحدهای تولیدی شرکت متحمل آسیب شده اند، اما با برنامهریزی شبانهروزی کارکنان، راهکارهایی پیشبینی شده است که در صورت تأمین پیشنیازها، بازار بسیار زودتر از انتظار با محصولات فولادمبارکه تأمین خواهد شد و این مجموعه ذخایر استراتژیک خود را با هدف آرامش بیشتر در اختیار بازار قرار می دهد و در عین حال انتظار می رود شرکت هایی نیز که بعضا دو تا سه ماه ذخیره محصول دارند موجودی خود را به بازار عرضه کنند.